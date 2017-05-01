Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Эдмонтон3 : 6Анахайм
Футбол  Крылья Советов- : -Оренбург
Футбол  Уотфорд- : -Ливерпуль
Футбол  Томь- : -Зенит
Футбол  Краснодар- : -Анжи
Футбол  Малага- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Патрик Херсли: Сейчас выбираю между СКА и Швейцарией

Татьяна Кокорина
Источник:  sydsvenskanКомментарии

Защитник СКА Патрик Херсли поделился мнением о своем будущем в петербургском клубе.

- Решение по продолжению карьеры - самое трудное. Я еще его не принял. Я, конечно, должен услышать мнение клуба, где я играл. Сейчас я выбираю между ним и Швейцарией, - приводит слова Херсли Sydsvenskan. 

Напомним, Херсли перешел пополнил состав СКА в октябре 2016 года. Контракт игрока с клубом истек 30 апреля.

За армейцев шведский хоккеист провел 39 матчей, в которых набрал 31 (10+21) очко. Вместе с петербургской командой 30-летний защитник стал обладателем Кубка Гагарина-2017. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Данис Зарипов: Хотел бы извиниться перед всей страной за фразу про балетФорвард магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов высказался о своем удалении в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина со СКА, после которого соперник забил решающую шайбу.Команда из России выиграла Лигу чемпионов. Главное для Петербурга за неделюКоманда из России выиграла Лигу чемпионов. Главное для Петербурга за неделюПока в «Зените» и вокруг «Зенита» странная возня, большие европейские титулы берут другие.Ковальчук пропустит чемпионат мира по хоккею из-за операции на коленеФорвард СКА СКА Илья Ковальчук пропустит чемпионат мира 2017 года из-за операции на колене. Об этом сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.СКА продлил контракт с КоскирантойСКА продлил на три года контракт с финским нападающим Ярно Коскирантой.СКА продлил контракты с Юдиным и Орловичем-ГрудковымСКА продлил на два года двусторонние соглашения с защитником Дмитрием Юдиным и нападающим Денисом Орловичем-Грудковым.Науменков прибыл в расположение сборной РоссииЗащитник ЦСКА Михаил Науменков прибыл в расположение сборной России для участия в «Чешских хоккейных играх».Игорь Шестеркин: Не буду первым в сборной при Василевском? Поживем – увидимВратарь олимпийской сборной России и СКА Игорь Шестеркин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о выходных после выигрыша Кубка Гагарина и о планах на чемпионат мира.СКА продлил контракт с ИванниковымВратарь СКА Евгений Иванников подписал односторонний контракт на один год с петербургской командой.Александр Дыбаль: «Авангард» продал СКА права на Калинина в КХЛ за адекватную ценуПредседатель совета директоров «Авангарда» Александр Дыбаль прокомментировал продажу прав на нападающего «Торонто» Сергея Калинина питерскому СКА.Вице-президент НХЛ: Возвращение Ковальчука в лигу – сложный моментВице-президент НХЛ Билл Дэйли поделился мнением о возможном возвращении нападающего СКА Ильи Ковальчука.Агент Херсли: Ведем переговоры с петербургским СКА, обсуждаем новый контрактАгент Патрика Херсли Глеб Чистяков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в швейцарский «Лугано».Защитник СКА Херсли может перейти в «Лугано»Защитник СКА Патрик Херсли может продолжить карьеру в швейцарском «Лугано», сообщает RSI.«Зенит» – второй, на Крестовском будет сборная. Главное для Петербурга за неделю«Зенит» – второй, на Крестовском будет сборная. Главное для Петербурга за неделюЧемпионство СКА, открытие нового стадиона и судейство в пользу Луческу – не все, что нужно запомнить.Александр Медведев: СКА ведет переговоры с Шипачевым и Дадоновым о новых контрактахЧлен совета директоров СКА Александр Медведев сообщил, что клуб ведет переговоры с нападающими Вадимом Шипачевым и Евгением Дадоновым о новых контрактах.Ковальчук пройдет обследование в Германии в связи с травмой коленаНападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук пройдет медобследование в Германии в связи с травмой колена, сообщил ТАСС агент игрока Юрий Николаев.Илья Ковальчук хочет вернуться в НХЛФорвард СКА Илья Ковальчук, возможно, вновь будет играть в НХЛ. Об этом сообщает Sportsnet.Праздник в Питере, вечный Билл и спаситель «Спартака». События хоккейной неделиПраздник в Питере, вечный Билл и спаситель «Спартака». События хоккейной неделиГлавные события хоккейной недели – в дайджесте «Советского спорта».Владислав Третьяк: Разве Ковальчук в плохой форме? СКА стал чемпионом (видео)Владислав Третьяк: Разве Ковальчук в плохой форме? СКА стал чемпионом (видео)Президент ФХР и лучший хоккеист XX века дал интервью обозревателю «Советского спорта».Агент Дацюка: Слухи, что Павел завершит карьеру – абсолютная ложьАгент Дэн Милстейн, представляющий интересы нападающего СКА Павла Дацюка, опроверг информацию, что его клиент завершит карьеру из-за проблем с ногой.Дацюк опроверг слухи о желании завершить карьеруНападающий СКА Павел Дацюк прокомментировал информацию о возможном завершении карьеры из-за травмы ноги.
Бокс
Энтони Джошуа: Готов приехать куда угодно и дать реванш Кличко
Теннис
Хачанов поднялся на 14 позиций в рейтинге ATP, Андрей Кузнецов – на 11
Хоккей
Шалунов, Окулов и Шумаков перешли из «Сибири» в ЦСКА
Хоккей
Гол Слепышева не помог «Эдмонтону» избежать поражения в матче с «Анахаймом»
все новости
СКА
СКАкалендарьстатистика
Патрик Херсли
Патрик Херсливсе новости