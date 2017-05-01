Патрик Херсли: Сейчас выбираю между СКА и Швейцарией

Защитник СКА Патрик Херсли поделился мнением о своем будущем в петербургском клубе.

- Решение по продолжению карьеры - самое трудное. Я еще его не принял. Я, конечно, должен услышать мнение клуба, где я играл. Сейчас я выбираю между ним и Швейцарией, - приводит слова Херсли Sydsvenskan.

Напомним, Херсли перешел пополнил состав СКА в октябре 2016 года. Контракт игрока с клубом истек 30 апреля.

За армейцев шведский хоккеист провел 39 матчей, в которых набрал 31 (10+21) очко. Вместе с петербургской командой 30-летний защитник стал обладателем Кубка Гагарина-2017.