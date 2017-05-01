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Пауло Дибала: Этот год может стать годом «Ювентуса»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, чего ждет от матчей ½ финала Лиги чемпионов с «Монако», и высказался о шансах на победу в турнире.

«Понимаем, что оба полуфинальных матча будут трудными. «Монако» лидирует в чемпионате и показывает хороший футбол. Сильная команда с мастерами высокого уровня, но то же можно сказать и о нас, так что будет хорошее зрелище. «Монако» атакует большими силами и много забивает, но это значит, что у них остаются свободные зоны.

Этот год может стать нашим годом. Мы хорошо идем во всех турнирах, в которых участвуем. Будет нелегко – кроме нас, еще три команды хотят выиграть турнир, но мы постараемся. Если выиграем Лигу чемпионов, цель будет достигнута. Это то, к чему стремлюсь я и мои партнеры.

Победа стала бы заслуженной наградой для многих парней, которые давно выступают за «Ювентус» и многое сделали за эти годы. От Джанлуиджи Буффона до Клаудио Маркизио, Леонардо Бонуччи, Андреа Бардзальи и Джорджо Кьеллини. До сих пор им не удалось завоевать этот трофей, но они его заслуживают», – приводит слова Дибалы официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч «Монако» – «Ювентус» пройдет 3 мая на стадионе «Луи II». Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Монако - Ювентус

Место и дата

03 мая 21:45, Луи II, Текстовая трансляция

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