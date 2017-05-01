«Динамо» подписало контракт с MVP плей-офф ВХЛ голкипером Бочаровым

Голкипер Иван Бочаров принял квалификационное предложение от «Динамо». Двусторонний контракт рассчитан на два года.

В нынешнем сезоне 21-летний вратарь выступал в ВХЛ за «Динамо» из Балашихи, стал обладателем Кубка Братины и был признан самым ценным игроком плей-офф.

В 33 матчах регулярного чемпионата Бочаров отразил 92,8 процента бросков при коэффициенте надежности 2,18 гола за игру. В плей-офф он провел 19 матчей, отразил 95,1 процента бросков при коэффициенте надежности 1,57 шайбы за игру.

В 2013-2014 годах воспитанник школы «Марьино» попадал в заявку «Динамо» на матчи КХЛ, однако ни разу не выходил на лед.

Добавим, что в прошлом сезоне Бочаров играл в ВХЛ за «Сокол» из Красноярска.