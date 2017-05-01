«СКА-Хабаровск» объявил об уходе Гордеева

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба «СКА-Хабаровск», руководство и главный тренер команды Андрей Гордеев решили прекратить сотрудничество.

«СКА-Хабаровск» благодарит Андрея Гордеева и его тренерский штаб за проделанную работу и желает успехов в продолжении дальнейшей карьеры», – говорится в заявлении команды.

Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Поддубский, который в июне 2013 года занимал пост старшего тренера «СКА-Энергии». В 2015 году он исполнял обязанности главного тренера команды, а с января 2016 года являлся главным тренером молодежной команды «СКА-Хабаровск».

Напомним, под руководством российского специалиста «СКА-Хабаровск» сыграл 15 матчей, из них 10 – в первенстве ФНЛ и еще пять – в розыгрыше Кубка ФНЛ. Во встречах ФНЛ команда одержала 2 победы, 5 матчей завершила вничью и в трех встречах потерпела поражение.