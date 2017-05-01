Официально: ЦСКА обменял права на Кучерова и Якупова в СКА

ЦСКА и СКА провели обмен правами на нескольких хоккеистов, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Петербуржцы получили нападающего Данилу Квартальнова, а также возможность подписать Никиту Кучерова и Наиля Якупова. Москвичи взамен приобрели права на чешского защитника из системы «Эдмонтона» Давида Мусила и нападающего «Вашингтона» Маркуса Юханссона.

Напомним, Кучеров с сезона-2013/14 выступал за «Тампу Бэй». В составе «Лайтнинг» 23-летний нападающий провел 285 матчей, забросил 108 шайб и отдал 126 передач.

Якупов провел сезон-2016/17 в составе «Сент-Луиса». На счету 23-летнего форварда 40 матчей, 3 шайбы и 6 передач. С 2012 по 2016 год Наиль играл за «Эдмонтон». Он принял участие в 252 матчах за «Ойлерз», забросил 50 шайб и отдал 61 передачу.

В сезоне-2016/17 Квартальнов провел 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и заработал 2 (0+2) очка. Также 19-летний форвард выступал в МХЛ за «Красную Армию», в составе которой он стал обладателем Кубка Харламова. В 15 матчах плей-офф Квартальнов набрал 20 (5+15) очков.