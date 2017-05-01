Официально: ЦСКА обменял права на Кучерова и Якупова в СКА
ЦСКА и СКА провели обмен правами на нескольких хоккеистов,
сообщает официальный сайт петербургского клуба.
Петербуржцы получили нападающего Данилу Квартальнова, а также возможность подписать Никиту Кучерова и Наиля Якупова. Москвичи взамен приобрели права на чешского защитника из системы «Эдмонтона» Давида Мусила и нападающего «Вашингтона» Маркуса Юханссона.
Напомним, Кучеров с сезона-2013/14 выступал за «Тампу Бэй». В составе «Лайтнинг» 23-летний нападающий провел 285 матчей, забросил 108 шайб и отдал 126 передач.
Якупов провел сезон-2016/17 в составе «Сент-Луиса». На счету
23-летнего форварда 40 матчей, 3 шайбы и 6 передач. С 2012 по 2016 год Наиль
играл за «Эдмонтон». Он принял участие в 252 матчах за «Ойлерз», забросил 50
шайб и отдал 61 передачу.
В сезоне-2016/17 Квартальнов провел 16 матчей в регулярном
чемпионате КХЛ и заработал 2 (0+2) очка. Также 19-летний форвард выступал в МХЛ
за «Красную Армию», в составе которой он стал обладателем Кубка Харламова. В 15
матчах плей-офф Квартальнов набрал 20 (5+15) очков.