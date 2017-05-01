Это’О сделал первый хет-трик за «Антальяспор»

Бывший форвард «Анжи» Самюэль Это’О забил три гола в матче 29-го тура высшей лиги Турции с «Аданаспором» (5:2).

36-летний камерунец забил два гола в первом тайме, а хет-трик оформил на 56-й минуте. Теперь на счету Это’О 14 голов в 25 матчах чемпионата. Этот хет-трик стал первым в турецкой карьере форварда.

Всего же за неполных два сезона Это’О провел в чемпионате Турции 56 матчей и забил 34 гола.

Отметим, что за пять туров до окончания чемпионата «Антальяспор» занимает шестое место, отставая на три очка от зоны еврокубков.

Напомним, Это’О выступал за «Анжи» в 2011-2013 годах и стал вместе с командой бронзовым призером чемпионата России.