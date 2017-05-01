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Лоренсо Инсинье: Надеюсь, Мертенс подпишет новый контракт с «Наполи»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье выразил надежду, что его партнер по клубу Дрис Мертенс останется в итальянском клубе.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Бельгии ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед».

«Мертенс – универсальный футболист, который способен сыграть на любой позиции. Его голы очень важны для нас, и я надеюсь, что Дрис останется в «Наполи».

В любом случае, клуб знает, что нужно сделать для сохранения ключевых игроков. Я продлил контракт, поскольку здесь очень привлекательный проект. Надеюсь, Мертенс поступит также», – цитирует Инсинье Mediaset Premium.

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