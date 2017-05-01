Константин Окулов: Приходится перейти в другой клуб, надеюсь, что у «Сибири» все будет хорошо

Форвард Константин Окулов, перешедший из «Сибири» в ЦСКА, выступил с обращением к Новосибирску и болельщикам клуба.

«Дорогой Новосибирск, дорогие болельщики.

Это очень непростой переход для меня лично, но это жизнь. Так получается, что приходится перейти в другой клуб. Я с шести лет на ЛДС «Сибирь», я начинал тут... Я влюбился в вас, нашего болельщика, то, что вы творили, когда начиналась игра – это не описать словами…

Огромное спасибо тренерскому штабу «Сибири», с которым я работал два полных сезона. Андрей Владимирович Скабелка, Андрей Владимирович Тарасенко, Павел Владимирович Зубов, Константин Геннадьевич Капкайкин, Кирилл Легчаков – спасибо вам! Не все получалось сразу, но вы мне помогали, объясняли и делали так, чтобы я рос. У вас получился очень слаженный коллектив, каждый привносил что-то свое.

Кирилл Валерьевич, спасибо большое вам. С вами у меня никогда не было проблем. Вы поверили в меня, дали возможность зацепиться в главной команде. Да, у меня своеобразный стиль игры, и он нравится не всем. Спасибо, что в «Сибири», благодаря вам поверили в меня и мою игру.

А самое большое спасибо болельщикам, вы лучшие болельщики в стране. Мне удалось поиграть в Канаде, там тоже много людей ходит на игры, но то, что делаете вы – это невероятно. В этом сезоне даже в трудные моменты вы поддерживали нас, надеюсь, что и дальше, как бы ни было тяжело, вы будете рядом с клубом. Надеюсь, что у «Сибири» все будет хорошо, и команда будет расти, несмотря ни на какие преграды. Я всегда буду с радостью возвращаться в Новосибирск и никогда не забуду свой родной клуб, потому что знаю, что без него у меня ничего бы не было», – говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Напомним, в результате обмена форварды Константин Окулов, Максим Шалунов и Сергей Шумаков перешли в ЦСКА. «Сибирь» получила денежную компенсацию и нападающего Александра Шарова.

В нынешнем сезоне 22-летний Окулов набрал 28 (17+11) очков в 59 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+7» и шести минутах штрафа. Также в составе сборной России он принял участие в двух этапах Евротура.