«Барселона», «МЮ» и «Манчестер Сити» ведут борьбу за игрока «ПСЖ»
Защитник «ПСЖ» Маркиньос может покинуть чемпионат Франции по окончании сезона. Об этом сообщает Telefoot.
Согласно источнику, на игрока сборной Бразилии претендуют «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». При этом источник уверяет, что боссы столичного клуба не собираются продавать одного из лидеров своей команды, что усложняет переговоры по его трансферу.
В нынешнем сезоне 22-летний Маркиньос провел во всех турнирах 38 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 32 млн евро, а его контракт с действующим чемпионом лиги 1 рассчитан до 2019 года.
Ранее сообщалось, что «МЮ» готов выложить за Маркиньоса 70 млн евро.
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