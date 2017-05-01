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«Барселона», «МЮ» и «Манчестер Сити» ведут борьбу за игрока «ПСЖ»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «ПСЖ» Маркиньос может покинуть чемпионат Франции по окончании сезона. Об этом сообщает Telefoot.

Согласно источнику, на игрока сборной Бразилии претендуют «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». При этом источник уверяет, что боссы столичного клуба не собираются продавать одного из лидеров своей команды, что усложняет переговоры по его трансферу.

В нынешнем сезоне 22-летний Маркиньос провел во всех турнирах 38 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 32 млн евро, а его контракт с действующим чемпионом лиги 1 рассчитан до 2019 года. 

Ранее сообщалось, что «МЮ» готов выложить за Маркиньоса 70 млн евро.

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