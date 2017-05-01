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Коньков переходит в «Сибирь»

Источник:  ХК «Сибирь»Комментарии

Форвард Сергей Коньков продолжит карьеру в «Сибири», сообщает официальный сайт клуба. О деталях контракта не сообщается.

34-летний нападающий провел сезон 2016/2017 в «Нефтехимике» и набрал 12 (7+5) очков в 60 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+2» и 12 минутах штрафа.

«Сибирь» стала четвертым клубом Конькова в КХЛ. Ранее воспитанник «Крыльев Советов» также выступал за «Локомотив» и «Динамо». В составе бело-голубых в 2012 и 2013 годах Коньков становился обладателем Кубка Гагарина.

Всего он провел в лиге 509 матчей и набрал 204 (98+106) очка при показателе полезности «+91» и 254 минутах штрафа.

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