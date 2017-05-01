Килиан Мбаппе: «Ювентус» – великий клуб, который выбил «Барселону», но у нас тоже классная команда

18-летний форвард «Монако» Килиан Мбаппе дал комментарий в преддверии первого матча с «Ювентусом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Ювентус» – великий клуб, все знают его историю и великих футболистов, которые там играли и играют сейчас. Это великолепная команда, выбившая «Барселону», которая также считалась одним из фаворитов. «Юве» продемонстрировал, что обладает всем необходимым, чтобы выиграть турнир. Но у нас тоже классная команда, и мы сделаем все для выхода в финал», – цитирует француза официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч между «Монако» и «Ювентусом» состоится 3 мая на домашней арене «монегасков» и стартует в 21.45 мск.