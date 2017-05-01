Агент Комарова: Виктор получил предложение от СКА – контракт на два года

Игорь Парашкин, агент нападающего Виктора Комарова, сообщил, что хоккеист продолжит карьеру в СКА.

– Мы получили предложение от СКА – двусторонний контракт на два года. Нас устроил этот вариант, у игрока есть перспективы в системе клуба из Петербурга, - приводит слова Парашкина «Р-Спорт».

Напомним, 30 апреля контракт 23-летнего Комарова с «Ладой» закончился, хоккеист получил статус неограниченно свободного агента.

В сезоне-2016/17 Комаров в 60 матчах набрал 25 (12+13) очков. В клуб из Тольятти форвард перешел в 2015 году из системы СКА, где он выступал за «СКА-Неву» в ВХЛ, и в МХЛ – за «СКА-1946» и «СКА-Серебряные Львы».