Агент Комарова: Виктор получил предложение от СКА – контракт на два года
Игорь Парашкин, агент нападающего Виктора Комарова, сообщил,
что хоккеист продолжит карьеру в СКА.
– Мы
получили предложение от СКА – двусторонний контракт на два года. Нас устроил
этот вариант, у игрока есть перспективы в системе клуба из Петербурга, -
приводит слова Парашкина «Р-Спорт».
Напомним,
30 апреля контракт 23-летнего Комарова с «Ладой» закончился, хоккеист получил
статус неограниченно свободного агента.
В
сезоне-2016/17 Комаров в 60 матчах набрал 25 (12+13) очков. В клуб из Тольятти
форвард перешел в 2015 году из системы СКА, где он выступал за «СКА-Неву» в ВХЛ,
и в МХЛ – за «СКА-1946» и «СКА-Серебряные Львы».
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