Майк Йео: «Сент-Луису» нужно перестановки в составе, так как мы были недостаточно хороши
Главный тренер «Сент-Луиса»
Майк Йео оценил игру команды в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с
«Нэшвиллом» (1:3).
«Мы забили один гол. Факт в том, что большую часть игры мы уступали сопернику по игре. Нам определенно нужно быть лучше.
Надо сделать несколько перестановок в составе на следующую игру, посмотреть видео и подумать, что мы можем изменить в лучшую сторону. Потому что сегодня мы сыграли недостаточно хорошо», – приводит слова Йео официальный сайт НХЛ.
Напомним, единственный гол «блюзменов» при счете 0:2 в третьем матче забил форвард Александр Стеен.
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Нэшвилла». Четвертый матч пройдет 2 мая также на льду «хищников».
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