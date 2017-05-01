Майк Йео: «Сент-Луису» нужно перестановки в составе, так как мы были недостаточно хороши

Главный тренер «Сент-Луиса» Майк Йео оценил игру команды в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Нэшвиллом» (1:3).

«Мы забили один гол. Факт в том, что большую часть игры мы уступали сопернику по игре. Нам определенно нужно быть лучше.

Надо сделать несколько перестановок в составе на следующую игру, посмотреть видео и подумать, что мы можем изменить в лучшую сторону. Потому что сегодня мы сыграли недостаточно хорошо», – приводит слова Йео официальный сайт НХЛ.

Напомним, единственный гол «блюзменов» при счете 0:2 в третьем матче забил форвард Александр Стеен.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Нэшвилла». Четвертый матч пройдет 2 мая также на льду «хищников».