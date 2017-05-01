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«Ростов» установил три рекорда благодаря «сухой» серии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Победой над «Амкаром» (1:0) ростовчане установили сразу 3 рекорда.

Первый – рекорд Никиты Медведева по длительности «сухой» серии – 952 минуты без пропущенных голов в чемпионатах России. Медведев превзошел результат Руслана Нигматуллина – 940 «сухих» минут.

Второй – ростовчане стали первой командой в чемпионатах страны с 1936 года, кто сумел сыграть 10 матчей подряд без пропущенных мячей. Ранее 9 «сухих» матчей подряд было на счету 5 команд: «Крылья Советов» (1949-1950), «Шахтера» (1966), дважды киевского «Динамо» (1971, 1980) и московского «Локомотива» (1999-2000).

Третий – ростовчане установили клубный рекорд чемпионатов страны по длительности «сухой» серии – 952 минуты без пропущенных мячей. Ранее рекордом владело киевское «Динамо», которое в 1980 году на протяжении 932 минут (9 игр) держали свои ворота «сухими». В 1966 году донецкий «Шахтер» оставался «сухим» 913 минут (9 игр).

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