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«Салават Юлаев» подписал нападающих Зубова и Кемппайнена

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд сообщил, что клуб заключил двухлетние контракты с центральными нападающими Ильей Зубовым и Йоонасом Кемппайненом.

«Мы подписали односторонние контракты с Йоонасом Кемппайненом и Ильей Зубовым на два года, а также провели обмен с нижегородским «Торпедо», получив защитника Максима Осипова «, - цитирует Вайсфельда «Р-Спорт».

Зубов в завершившемся сезоне КХЛ выступал за «Авангард», в 44 матчах регулярного сезона он набрал 17 очков (4 гола и 13 передач), а так же сыграл в 12 матчах Кубка Гагарина, где отметился 6 очками (3+3).

Финский форвард Кемппайнен провел прошедший сезон в «Сибири», набрав 23 очка (11+12) в 60 матчах.

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