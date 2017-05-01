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«Барселона» готова потратить 100 миллионов на двух крайних защитников и центрального полузащитника

Источник:  ASКомментарии

Руководство «Барселоны» определилось с позициями, на которые в межсезонье будут подписаны новые игроки.

Каталонцы рассчитывают пригласить двух молодых крайних защитников, а также центрального полузащитника. Причем по вопросу игрока в середину поля в клубе продолжается дискуссия. «Барселона» рассматривает вариант приглашения как чистого плеймейкера, так и игрока формата Андреса Иньесты, который также может играть из глубины поля.

Главными кандидатами на фланги обороны считаются 22-летний Эктор Бельерин из «Арсенала» и выступающий в аренде в «Алавесе» 19-летний Тео Эрнандес, права на которого принадлежат «Атлетико».

На роль центрального полузащитника «Барселона» выбирает между Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» и Марко Верратти из «Пари Сен-Жермен».

«Барселона» рассчитывает, что три покупки обойдутся клубу в 100 миллионов евро. Трансферная стоимость Бельерина оценивается в 30 миллионов, сумма отступных, прописанная в контракте Эрнандеса, составляет 24 миллиона. А оставшиеся деньги пойдут на приобретение Коутиньо или Верратти.

При этом чтобы сформировать трансферный бюджет каталонцы намерены продать защитника Жереми Матье и полузащитника Арда Турана, на которого претендуют китайские клубы.

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