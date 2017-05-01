Форварды Скачков и Макаров перешли в «Югру»

«Югра» заключила однолетние контракты с нападающими Евгением Скачковым и Дмитрием Макаровым, а с защитником Иваном Лекомцевым подписано двухлетнее соглашение, сообщил генеральный менеджер клуба Евгений Хацей.

Скачков последние два сезона провел в ХК «Сочи». Всего в КХЛ он сыграл в 405 матчах за «Трактор», «Ак Барс», СКА, «Торпедо», «Салават Юлаев» и ХК «Сочи», отметившись 182 (89+ 93) очками.

Макаров в сезоне-2016/17 выступал за «Нефтехимик» и «Салават Юлаев». Всего в КХЛ форвард провел 501 матч за «Нефтехимик», «Салават Юлаев» и «Торпедо», набрав 290 (103+187) очков.

Лекомцев в прошедшем сезоне также играл за «Нефтехимик», а ранее в КХЛ – за «Ладу», «Югру», «Сибирь», «Салават Юлаев» и «Авангард». В 367 играх у 31-летнего защитника 77 (19+58) очков.