СПбПУ победил дома
IV межрегиональный турнир Первой группы НСФЛ прошел с 28 по 30 апреля в Санкт-Петербурге.
Победителями турнира стали хозяева – футболисты СПбПУ, что позволило им подняться на третью строчку в турнирной таблице.
Результаты
РГУ (Москва) – КБГУ (Нальчик) - 3:0
СПбПУ (Санкт-Петербург) – НГТУ (Новосибирск) - 3:0
РГУ – НГТУ - 1:1
СПбПУ – КБГУ - 3:1
КБГУ – НГТУ - 2:2
СПбПУ – РГУ - 0:0
Положение команд (после третьего турнира)
ДГТУ (Ростов-на-Дону) – 12 очков (6 матчей)
МПГУ (Москва) – 10 (6)
СПбПУ (Санкт-Петербург) – 10 (6)
ПГАФКСИТ (Казань) – 9 (3)
РГУ (Москва) – 8 (6)
КБГУ (Нальчик) – 8 (6)
КГТУ (Калининград) – 4 (3)
ТПУ (Томск) – 3 (3)
ЧГПУ (Чебоксары) – 0 (6)
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