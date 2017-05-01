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СПбПУ победил дома

Константин Клещев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
СПбПУ победил дома

IV межрегиональный турнир Первой группы НСФЛ прошел с 28 по 30 апреля в Санкт-Петербурге.

Победителями турнира стали хозяева – футболисты СПбПУ, что позволило им подняться на третью строчку в турнирной таблице.

Результаты

РГУ (Москва) – КБГУ (Нальчик) - 3:0

СПбПУ (Санкт-Петербург) – НГТУ (Новосибирск) - 3:0

РГУ – НГТУ - 1:1

СПбПУ – КБГУ - 3:1

КБГУ – НГТУ - 2:2

СПбПУ – РГУ - 0:0

Положение команд (после третьего турнира)

ДГТУ (Ростов-на-Дону) – 12 очков (6 матчей)

МПГУ (Москва) – 10 (6)

СПбПУ (Санкт-Петербург) – 10 (6)

ПГАФКСИТ (Казань) – 9 (3)

РГУ (Москва) – 8 (6)

КБГУ (Нальчик) – 8 (6)

КГТУ (Калининград) – 4 (3)

ТПУ (Томск) – 3 (3)

НГТУ (Новосибирск) – 2 (3)

ЧГПУ (Чебоксары) – 0 (6)

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