Вихлянцева вышла в основую сетку турнира в Праге
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева обыграла колумбийку Мариану Дуке-Мариньо в финале квалификации турнира в Праге.
Счет встречи, продолжавшейся 52 минуты, - 6:2, 6:1.
Вихлянцева один раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнта из семи. У колумбийки две двойные ошибки и один брейк.
Соперница Вихлянцевой по первому кругу турнира станет известна позже.
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