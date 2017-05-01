Официально: СКА подписал форварда «Лады» Комарова
Нападающий «Лады» Виктор Комаров продолжит карьеру в СКА, сообщает официальный сайт армейцев.
Двусторонний контракт с игроком подписан на два года.
Напомним, 30 апреля контракт 23-летнего Комарова с «Ладой» закончился, хоккеист получил статус неограниченно свободного агента.
В сезоне-2016/17 Комаров в 60 матчах набрал 25 (12+13) очков. В клуб из Тольятти форвард перешел в 2015 году из системы СКА, где он выступал за «СКА-Неву» в ВХЛ, и в МХЛ – за «СКА-1946» и «СКА-Серебряные Львы».
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