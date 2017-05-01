Капризов перешел в ЦСКА

Нападающий Кирилл Капризов в результате обмена на денежную компенсацию перешел из «Салавата Юлаева» в ЦСКА, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе столичного клуба.

Напомним, 20-летний форвард играл за «Салават» с 2016 года. В прошедшем сезоне КХЛ он провел 54 игры за уфимский клуб и набрал 45 (23+22) очков. Кроме того, Капризов с 12 (9+3) очками стал лучшим бомбардиром и снайпером молодежного чемпионата мира-2017, где россияне завоевали бронзовые медали.

В 2016 году Капризов стал серебряным призером молодежного чемпионата мира