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Пи Кей Саббэн: «Сент-Луис» никогда не сдается, эту команду сложно деморализовать

Источник:  NHLКомментарии

Защитник «Нэшвилла» Пи Кей Саббэн после третьего матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Сент-Луисом» (3:1) высказался о результативности игроков обороны «хищников».

Начиная с четвертого матча серии первого раунда с «Чикаго», защитники «Нэшвилла» поучаствовали в 12 из последних 13 голов команды.

«Очевидно, что у нас много защитников, которые хорошо двигаются, открываются, владеют шайбой и умеют ее сохранить.

Также у нас отличные форварды, которые обладают мастерством создать момент, обмануть соперника и найти передачей открытого защитника. Мы будем и дальше так играть.

«Сент-Луис» бился изо всех сил. Мы знаем, что эта команда никогда не сдается. Их сложно деморализовать. Они всегда оправляются от ударов. Если вы забиваете, или у них просто не идет игра, они так и продолжают показывать свой хоккей и давить на соперника», – приводит слова Саббэна официальный сайт НХЛ.

Напомним, счет в серии стал 2-1 в пользу «Нэшвилла». Четвертый матч пройдет 2 мая также на льду «хищников».

Матч

Нэшвилл - Сент-Луис - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы:

Эллис (Саббэн, Форсберг), 10:34 (1:0). Маклеод (Экхольм, Сишонс), 22:29 (2:0). Стеен (Соботка, Петранжело), 32:59 (2:1). Йоси (Золнирчак, Сишонс), 54:11 (3:1).

Место и дата

30 апреля 22:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

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