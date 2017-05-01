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Покинут ли ДГТУ и СКФУ опасную зону?

Константин Клещев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Покинут ли ДГТУ и СКФУ опасную зону?

Сегодня в Ставрополе стартовал XV межрегиональный турнир Премьер-группы НСФЛ. Футболисты Северо-Кавказского федерального университета принимают сборные Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, Дагестанского государственного технического университета и команду Севастопольского государственного университета, которая выступает вне конкурса.

Турнир имеет важное значение для всех его участников, ведущих борьбу за выживание, и, прежде всего, для сборных ДГТУ и СКФУ, которые могут покинуть зону переходных матчей перед финальными встречами в Крыму в середине мая.

Расписание матчей

1 мая

12:00 ОрелГУ (Орел) – СевГУ (Севастополь)

15:30 СКФУ (Ставрополь) – ДГТУ (Махачкала)

2 мая

12:00 ДГТУ - ОрелГУ

15:30 СКФУ - СевГУ

3 мая

11:00 СКФУ - ОрелГУ

Следующий турнир Премьер-группы пройдет с 4 по 6 мая в Краснодаре. В нем примут участие команды КубГУ (Краснодар), КНИТУ-КАИ (Казань), РЭУ (Москва) и ТГУ (Тамбов).

Положение команд

ЮФУ (Ростов-на-Дону) – 27 очков (12 матчей)

СПбГУПТД (Санкт-Петербург) – 26 (12)

СГАФКСТ (Смоленск) – 25 (12)

СГУ (Саратов) – 22 (12)

ТГУ (Тамбов) – 20 (9)

УрФУ (Екатеринбург) – 19 (12)

КубГУ (Краснодар) – 16 (9)

ЧГУ (Грозный) – 16 (9)

ОрелГУ (Орел) – 11 (9)

КФУ (Симферополь) – 10 (11)

РЭУ (Москва) – 10 (9)

МФТИ (Долгопрудный) – 9 (11)

СКФУ (Ставрополь) – 7 (9)

ДГТУ (Махачкала) – 6 (9)

СПбГУ (Санкт-Петербург) – 5 (12)

КНИТУ-КАИ (Казань) – 4 (9)


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