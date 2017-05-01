Покинут ли ДГТУ и СКФУ опасную зону?
Сегодня в Ставрополе стартовал XV межрегиональный турнир Премьер-группы НСФЛ. Футболисты Северо-Кавказского федерального университета принимают сборные Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, Дагестанского государственного технического университета и команду Севастопольского государственного университета, которая выступает вне конкурса.
Турнир имеет важное значение для всех его участников, ведущих борьбу за выживание, и, прежде всего, для сборных ДГТУ и СКФУ, которые могут покинуть зону переходных матчей перед финальными встречами в Крыму в середине мая.
Расписание матчей
1 мая
12:00 ОрелГУ (Орел) – СевГУ (Севастополь)
15:30 СКФУ (Ставрополь) – ДГТУ (Махачкала)
2 мая
12:00 ДГТУ - ОрелГУ
15:30 СКФУ - СевГУ
3 мая
11:00 СКФУ - ОрелГУ
Следующий турнир Премьер-группы пройдет с 4 по 6 мая в Краснодаре. В нем примут участие команды КубГУ (Краснодар), КНИТУ-КАИ (Казань), РЭУ (Москва) и ТГУ (Тамбов).
Положение команд
ЮФУ (Ростов-на-Дону) – 27 очков (12 матчей)
СПбГУПТД (Санкт-Петербург) – 26 (12)
СГАФКСТ (Смоленск) – 25 (12)
СГУ (Саратов) – 22 (12)
ТГУ (Тамбов) – 20 (9)
УрФУ (Екатеринбург) – 19 (12)
КубГУ (Краснодар) – 16 (9)
ЧГУ (Грозный) – 16 (9)
ОрелГУ (Орел) – 11 (9)
КФУ (Симферополь) – 10 (11)
МФТИ (Долгопрудный) – 9 (11)
СКФУ (Ставрополь) – 7 (9)
ДГТУ (Махачкала) – 6 (9)
СПбГУ (Санкт-Петербург) – 5 (12)
КНИТУ-КАИ (Казань) – 4 (9)