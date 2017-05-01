СКА в ближайшие дни объявит о подписании контракта с Калининым

Нападающий Сергей Калинин подписал контракт с петербургским СКА, сообщил «Р-Спорту» источник, связанный с хоккеистом.

Официально о подписании соглашения будет объявлено в ближайшие дни. Калинин рассматривается тренерским штабом СКА и сборной России как кандидат в сборную России на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.

Напомним, 20 апреля СКА выкупил у «Авангарда» права на нападающего. Сергей Калинин выступал в системе «Торонто». В канадский клуб он перешел в феврале 2017-го в обмен на защитника Виктора Лева из «Нью-Джерси Девилз». За «дьяволов» в сезоне-2016/17 26-летний хоккеист провел 43 матча и набрал 4 (2+2) очка.

Всего в НХЛ на его счету 121 матч, в которых он набрал 19 (10+9) очков.