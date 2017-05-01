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Встречу «Монако» - «Ювентус» рассудит испанская бригада арбитров

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны имена арбитров, которые будут работать на первом полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Монако» и «Ювентусом».

Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Антонио Мигелем Лаосом.

Помогать ему будут Хавбер Родригес и Пау Себриан Девис. Дополнительные ассистенты рефери - Карлос Гомес, Хесус Хиль Мансано. Четвертый судья - Теодоро Собрино.

Матч «Монако» - «Ювентус» пройдет 3 мая. 

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