Встречу «Монако» - «Ювентус» рассудит испанская бригада арбитров
Стали известны имена арбитров, которые будут работать на первом полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Монако» и «Ювентусом».
Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Антонио Мигелем Лаосом.
Помогать ему будут Хавбер Родригес и Пау Себриан Девис. Дополнительные ассистенты рефери - Карлос Гомес, Хесус Хиль Мансано. Четвертый судья - Теодоро Собрино.
Матч «Монако» - «Ювентус» пройдет 3 мая.
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