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Иско выйдет в стартовом составе «Реала» в матче с «Атлетико»

Источник:  MarcaКомментарии

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан включит полузащитника Иско в стартовый состав на первый матч ½ финала Лиги чемпионов с «Атлетико», сообщает Marca.

В субботу в матче 35-го тура примеры с «Валенсией» (2:1) Иско остался в запасе, а травмированного Гарета Бэйла заменил колумбиец Хамес Родригес. Однако, по всей видимости, в матче с «Атлетико» Зидан вернется к стартовому составу, который сыграл в ответном матче ¼ финала с «Баварией» (4:2).

Набравший хорошую игру Иско заслужил доверие французского тренера, который отдаст предпочтение ему, а не Родригесу и Марко Ансенсио.

Отметим, что в шести матчах в апреле Иско забил три гола, сделав дубль в ворота «Спортинга» (3:2) и отличившись в матче с «Депортиво» (6:2).

Напомним, матч «Реал» – «Атлетико» пройдет 2 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Реал - Атлетико

Место и дата

02 мая 21:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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