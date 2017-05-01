Александр Мостовой: Зе Луиш в очередной раз доказал всем, что значит настоящий форвард
Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой пообщался с корреспондентом «Советского спорта» после победы красно-белых над ЦСКА в 26-м туре РФПЛ.
– Кого бы вы отметили в составе обеих команд?
– У «Спартака» выделялся Зе Луиш, который вышел во втором тайме и в очередной раз доказал всем, что значит настоящий форвард. Этого, к сожалению, не хватает сегодняшнему ЦСКА, потому что в команде больше нет Ахмеда Мусы, Сейду Думбия или Вагнера Лава, которые приносили результат.
Еще я бы отметил Георгия Джикию, который неплохо оборонялся, правильно выбирал позицию и вовремя выбивал мяч, чего не скажешь о защитниках ЦСКА. Например, о Викторе Васине. Вообще не понял, что он хотел сделать? Грубая ошибка. Как так можно было «привезти»? У него было столько времени, чтобы выбить мяч... В общем, не знаю даже кого выделить в составе ЦСКА, – заявил Мостовой.
Полная версия интервью ЗДЕСЬ.
Матч
Голы
Адриано 32 (0:1). Березуцкий А. 45 (1:1). Глушаков 51 (1:2).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 46), Фернандес, Васин (Чалов, 90), Березуцкий В., Березуцкий А., Головин, Вернблум, Ионов (Оланаре, 64), Натхо, Витиньо
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 84), Адриано (Зе Луиш, 46)
Предупреждения:
Васин, 55; Тошич, 89 - Джикия, 45; Ещенко, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
30 апреля 17:15, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция