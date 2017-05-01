Александр Мостовой: Зе Луиш в очередной раз доказал всем, что значит настоящий форвард

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой пообщался с корреспондентом «Советского спорта» после победы красно-белых над ЦСКА в 26-м туре РФПЛ.

– Кого бы вы отметили в составе обеих команд?

– У «Спартака» выделялся Зе Луиш, который вышел во втором тайме и в очередной раз доказал всем, что значит настоящий форвард. Этого, к сожалению, не хватает сегодняшнему ЦСКА, потому что в команде больше нет Ахмеда Мусы, Сейду Думбия или Вагнера Лава, которые приносили результат.

Еще я бы отметил Георгия Джикию, который неплохо оборонялся, правильно выбирал позицию и вовремя выбивал мяч, чего не скажешь о защитниках ЦСКА. Например, о Викторе Васине. Вообще не понял, что он хотел сделать? Грубая ошибка. Как так можно было «привезти»? У него было столько времени, чтобы выбить мяч... В общем, не знаю даже кого выделить в составе ЦСКА, – заявил Мостовой.



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