Денисов перешел из ЦСКА в «Магнитку»

Защитник ЦСКА Денис Денисов продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге», сообщает «БИЗНЕС Online».

35-летний игрок обороны выступал за ЦСКА с 2012 года, а последние три сезона был капитаном команды.

В нынешнем сезоне на счету Денисова было 25 (7+18) очков в 50 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+19» и 44 минутах штрафа.

«Металлург» стал восьмым клубом в карьере защитника. Ранее он играл за «Крылья Советов» (2001-2002), «Салават Юлаев» (2002-2003), «Ак Барс» (2003-2006), «Авангард» (2006-2008), «Динамо» (2008-2010) и СКА (2010-2012).

В 2006 году в составе «Ак Барса» Денисов стал чемпионом России. А в 2012 и 2014 годах в составе сборной России он выиграл золото чемпионата мира.