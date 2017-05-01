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Александр Мостовой: «Спартак» воспользовался ошибками ЦСКА и заслуженно победил

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой пообщался с корреспондентом «Советского спорта» после победы красно-белых над ЦСКА в 26-м туре РФПЛ.

– Думаю, это тот самый случай, когда игра забывается, а результат остается. Еще до матча я говорил, что в этой встрече решится многое, хотя, за три тура до дерби я считал «Спартак» на 85% чемпионом России. В матче ЦСКА мои слова лишь подтвердились, команду Массимо Карреры можно считать победителями РФПЛ. 

Что касается игры, то она была довольно нервной. Это и явилось причиной множества ошибок. Особенно это касается армейцев. «Спартак» воспользовался этим и заслуженно победил.

Полная версия интервью ЗДЕСЬ.

Александр Мостовой: Зе Луиш в очередной раз доказал всем, что значит настоящий форвард

Матч

ЦСКА - Спартак - 1:2 (1:1)

Голы

Адриано 32 (0:1). Березуцкий А. 45 (1:1). Глушаков 51 (1:2).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 46), Фернандес, Васин (Чалов, 90), Березуцкий В., Березуцкий А., Головин, Вернблум, Ионов (Оланаре, 64), Натхо, Витиньо

Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 84), Адриано (Зе Луиш, 46)

Предупреждения:

Васин, 55; Тошич, 89 - Джикия, 45; Ещенко, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

30 апреля 17:15, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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