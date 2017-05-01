Александр Мостовой: «Спартак» воспользовался ошибками ЦСКА и заслуженно победил

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой пообщался с корреспондентом «Советского спорта» после победы красно-белых над ЦСКА в 26-м туре РФПЛ.

– Думаю, это тот самый случай, когда игра забывается, а результат остается. Еще до матча я говорил, что в этой встрече решится многое, хотя, за три тура до дерби я считал «Спартак» на 85% чемпионом России. В матче ЦСКА мои слова лишь подтвердились, команду Массимо Карреры можно считать победителями РФПЛ.

Что касается игры, то она была довольно нервной. Это и явилось причиной множества ошибок. Особенно это касается армейцев. «Спартак» воспользовался этим и заслуженно победил.

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