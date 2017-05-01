Александр Мостовой: «Спартак» воспользовался ошибками ЦСКА и заслуженно победил
Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой пообщался с корреспондентом «Советского спорта» после победы красно-белых над ЦСКА в 26-м туре РФПЛ.
– Думаю, это тот самый случай, когда игра забывается, а результат остается. Еще до матча я говорил, что в этой встрече решится многое, хотя, за три тура до дерби я считал «Спартак» на 85% чемпионом России. В матче ЦСКА мои слова лишь подтвердились, команду Массимо Карреры можно считать победителями РФПЛ.
Что касается игры, то она была довольно нервной. Это и явилось причиной множества ошибок. Особенно это касается армейцев. «Спартак» воспользовался этим и заслуженно победил.
Полная версия интервью ЗДЕСЬ.
Александр Мостовой: Зе Луиш в очередной раз доказал всем, что значит настоящий форвард
Матч
Голы
Адриано 32 (0:1). Березуцкий А. 45 (1:1). Глушаков 51 (1:2).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 46), Фернандес, Васин (Чалов, 90), Березуцкий В., Березуцкий А., Головин, Вернблум, Ионов (Оланаре, 64), Натхо, Витиньо
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 84), Адриано (Зе Луиш, 46)
Предупреждения:
Васин, 55; Тошич, 89 - Джикия, 45; Ещенко, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
30 апреля 17:15, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция