«Салават Юлаев» объявил об уходе Григоренко, Соина, Леписте, Паршина и еще шести игроков

«Салават Юлаев» покидают десять игроков, срок контрактов с которыми истек 30 апреля.

В следующем сезоне за «Салават Юлаев» не будут играть голкипер Андрей Гаврилов, защитники Сами Леписте, Денис Бодров, а также форварды Дмитрий Черных, Игорь Григоренко, Томаш Мертл, Дмитрий Макаров, Денис Паршин, Сергей Соин и Александр Нестеров.

Также «Салават Юлаев» покидает нападающий Михаил Воробьев, подписавший контракт с «Филадельфией». Права на игрока в КХЛ по-прежнему остаются за уфимским клубом.

Нападающему Степану Хрипунову, чей контракт также завершился, сделано квалификационное предложение.

Напомним, после вылета команды из плей-офф был отправлен в отставку главный тренер Игорь Захаркин. Вместо него команду будет тренировать финн Эркка Вестерлунд.