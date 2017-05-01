«Салават Юлаев» объявил об уходе Григоренко, Соина, Леписте, Паршина и еще шести игроков
«Салават Юлаев»
покидают десять игроков, срок контрактов с которыми истек 30 апреля.
В следующем сезоне за «Салават Юлаев» не будут играть голкипер Андрей Гаврилов, защитники Сами Леписте, Денис Бодров, а также форварды Дмитрий Черных, Игорь Григоренко, Томаш Мертл, Дмитрий Макаров, Денис Паршин, Сергей Соин и Александр Нестеров.
Также «Салават Юлаев» покидает нападающий Михаил Воробьев, подписавший контракт с «Филадельфией». Права на игрока в КХЛ по-прежнему остаются за уфимским клубом.
Нападающему Степану Хрипунову, чей контракт также завершился, сделано квалификационное предложение.
Напомним, после вылета команды из плей-офф был отправлен в отставку главный тренер Игорь Захаркин. Вместо него команду будет тренировать финн Эркка Вестерлунд.
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