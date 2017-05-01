Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Эдмонтон3 : 6Анахайм
Футбол  Крылья Советов- : -Оренбург
Футбол  Уотфорд- : -Ливерпуль
Футбол  Томь0 : 2Зенит
Футбол  Краснодар- : -Анжи
Футбол  Малага- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Крамник – второй, Карякин - пятый на мемориале Гашимова

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Шахрияр Мамедьяров, набрав 5,5 очков, победил на завершившемся в Шамкире (Азербайджан) четвертом Мемориале Вугара Гашимова с участием десяти гроссмейстеров.

14-й чемпион мира россиянин Владимир Крамник поделил второе- четвертое места с американцем Уэсли Со и болгарином Веселином Топаловым – по 5 очков. Еще один российский гроссмейстер Сергей Карякин поделили пятое-седьмое места, в его активе 4 очка.

Заключительный, девятый тур прошел вчера.

Результаты 9-го тура. Эльянов – Крамник 0-1, Мамедьяров – Топалов, Харикришна – Со, Адамс – Войташек, Раджабов – Карякин ничьи.
Итоговое положение. 1. Мамедьяров (Азербайджан) – 5,5; 2-4. Крамник (Россия), Со (США), Топалов (Болгария) – по 5; 5-7. Карякин (Россия), Войташек (Польша), Адамс (Англия) – по 4,5; 8. Раджабов (Азербайджан) – 4; 9-10. Эльянов (Украина), Харикришна (Индия) – по 3,5.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Карякин обыграл Топалова в пятом туре шахматного мемориала ГашимоваРоссиянин Сергей Карякин одержал победу над Веселином Топаловым из Болгарии в рамках пятого тура шахматного мемориала Вугара Гашимова.Крамник и Карякин отстают от МамедьяроваЧетвертый Мемориал Вугара Гашимова проходит в азербайджанском городе Шамкире, в котором участвуют 10 шахматистов.Карякин сыграл вничью с Мамедьяровым на Мемориале ГашимоваНа проходящем в азербайджанском Шамкире Мемориале Вугара Гашимова российский шахматист Сергей Карякин в рамках второго тура сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым.Сергей Карякин: Теперь я настоящий фанат «Спартака»Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о том, как стал болельщиком «Спартака».«Соперники не выдерживали давления Непомнящего и сыпались»«Соперники не выдерживали давления Непомнящего и сыпались»Действующий чемпион России гроссмейстер Александр Рязанцев подвел итоги супертурнира в Цюрихе.Накамура вышел в лидеры в ЦюрихеВ Цюрихе продолжается супертурнир с участием восьми гроссмейстеров, из которых четверо представляют Россию.Весь мир против Накамуры: смогут ли Крамник и Ананд остановить американца?Весь мир против Накамуры: смогут ли Крамник и Ананд остановить американца?Сегодня в Цюрихе открывается традиционный супертурнир, который в этом году носит имя выдающегося шахматиста Виктора Корчного.Четверо в Цюрихе: российские гроссмейстеры претендуют на победу в супертурниреЧетверо в Цюрихе: российские гроссмейстеры претендуют на победу в супертурнире12 апреля в Цюрихе стартует супертурнир, который будет носить имя выдающегося шахматиста Виктора Корчного.Алекно, Винер-Усманова и Карякин вошли в состав Общественной палаты РоссииПрезидент России Владимир Путин подписал указ «Об утверждении членов Общественной палаты Российской Федерации».Сергей Карякин стал членом Общественной палатыРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин принял предложение президента России Владимира Путина войти в новый состав Общественной палаты (ОП), сообщил «Советскому спорту» представитель гроссмейстера.Путин предложил Карякину войти в состав Общественной палаты РФПрезидент России Владимир Путин предложил российскому шахматисту Сергею Карякину войти в новый состав Общественной палаты Российской Федерации. Об этом сообщил спортсмен в своем твиттере.Сергей Карякин: И я сравнил Урганта с конемСергей Карякин: И я сравнил Урганта с конемНедавний претендент на шахматную корону Сергей Карякин дал интервью «Советскому спорту».Фото дня: В Москве встретились три Сергея КарякинаВ четверг в Москве прошла встреча с участием трех российских спортсменов – однофамильцев и тезок. Встретились три Сергея Карякина - шахматный гроссмейстер, победитель «Дакара» в зачете квадроциклов и чемпион мира по пятиборию 2010 года.«Альпари» продолжит финансировать КарякинаКак сообщает «Интерфакс», компания «Альпари», предоставляющая услуги для работы на финансовых рынках, и российский гроссмейстер Сергей Карякин продлили сотрудничество.Карякин опустился на 9-е место в рейтинге ФИДЕРоссиянин Сергей Карякин потерял одну позицию в рейтинге ФИДЕ по итогам января – теперь он занимает в нем 9-е место.Сергей Карякин: Очень расстроен своей игрой в Вейк-ан-ЗееРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин оценил свое выступление на турнире в Вейк-ан-Зее, на котором он набрал семь очков и занял шестое место.«Карлсен пожертвовал фигуру, но Карякин отлично защищался»«Карлсен пожертвовал фигуру, но Карякин отлично защищался»Гроссмейстер Сергей Смагин подвел итоги турнира в Вейк-ан-Зее.Не помнящий дебюта. Как Уэсли Со потеснил Карлсена в ГолландииНе помнящий дебюта. Как Уэсли Со потеснил Карлсена в ГолландииЧудовищная дебютная ошибка Яна Непомнящего помогла молодому американцу Уэсли Со выиграть супертурнир в Вейк-ан-Зее.Карлсен и Карякин сыграли вничьюВ заключительном туре турнира в Вейк-ан-Зее чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и недавний претендент на шахматную корону россиянин Сергей Карякин сыграли вничью.«Карякин сейчас играет по-карякински, он в полном порядке»«Карякин сейчас играет по-карякински, он в полном порядке»Гроссмейстер Сергей Смагин в беседе с корреспондентом «Советского спорта» подводит промежуточные итоги турнира в Вейк-ан-Зее.
Футбол
Александр Мостовой: «Спартак» воспользовался ошибками ЦСКА и заслуженно победил
Футбол
Александр Мостовой: Зе Луиш в очередной раз доказал всем, что значит настоящий форвард
Футбол
Встречу «Монако» – «Ювентус» рассудит испанская бригада арбитров
Хоккей
Капризов перешел в ЦСКА
все новости
Сергей Карякин
Сергей Карякинвсе новости
Владимир Крамник
Владимир Крамниквсе новости