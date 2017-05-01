Крамник – второй, Карякин - пятый на мемориале Гашимова

Шахрияр Мамедьяров, набрав 5,5 очков, победил на завершившемся в Шамкире (Азербайджан) четвертом Мемориале Вугара Гашимова с участием десяти гроссмейстеров.

14-й чемпион мира россиянин Владимир Крамник поделил второе- четвертое места с американцем Уэсли Со и болгарином Веселином Топаловым – по 5 очков. Еще один российский гроссмейстер Сергей Карякин поделили пятое-седьмое места, в его активе 4 очка.

Заключительный, девятый тур прошел вчера.

Результаты 9-го тура. Эльянов – Крамник 0-1, Мамедьяров – Топалов, Харикришна – Со, Адамс – Войташек, Раджабов – Карякин ничьи.

Итоговое положение. 1. Мамедьяров (Азербайджан) – 5,5; 2-4. Крамник (Россия), Со (США), Топалов (Болгария) – по 5; 5-7. Карякин (Россия), Войташек (Польша), Адамс (Англия) – по 4,5; 8. Раджабов (Азербайджан) – 4; 9-10. Эльянов (Украина), Харикришна (Индия) – по 3,5.