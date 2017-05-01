Александр Медведев: Пока нет решения о подписании контракта между СКА и Якуповым

Член совета директоров СКА Александр Медведев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал обмен прав на Никиту Кучерова, Наиля Якупова, а также переход Данилы Квартальнова из ЦСКА.

– Сделка по обмену прав на Кучерова и Якупова – это коллективный разум, но давайте дождемся начала заявочной компании, а потом будем обсуждать.

– Контракт Кучерова будет действовать еще два года. Может ли Якупов оказаться в СКА уже этим летом?

– Все решает сам спортсмен. Права правами, а игра игрой. Пока решения о подписании контракта нет.

– С чем связано решение еще взять у ЦСКА форварда Данилу Квартального?

– Не будем раскрывать всех тайн. Когда напишем мемуары, тогда все узнают (смеется).

– По контракту Херсли есть продвижения? Он выбирает между СКА и чемпионатом Швейцарии.

– Давайте дождемся. Патрик здорово влился в коллектив, но надо подождать, - сказал Медведев в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, 1 мая ЦСКА и СКА провели обмен правами на нескольких хоккеистов. Петербуржцы получили нападающего Данилу Квартальнова, а также возможность подписать Никиту Кучерова и Наиля Якупова. Москвичи взамен приобрели права на чешского защитника из системы «Эдмонтона» Давида Мусила и нападающего «Вашингтона» Маркуса Юханссона.



