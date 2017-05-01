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Александр Медведев: Пока нет решения о подписании контракта между СКА и Якуповым

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Член совета директоров СКА Александр Медведев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал обмен прав на Никиту Кучерова, Наиля Якупова, а также переход Данилы Квартальнова из ЦСКА.

– Сделка по обмену прав на Кучерова и Якупова – это коллективный разум, но давайте дождемся начала заявочной компании, а потом будем обсуждать. 

– Контракт Кучерова будет действовать еще два года. Может ли Якупов оказаться в СКА уже этим летом? 
– Все решает сам спортсмен. Права правами, а игра игрой. Пока решения о подписании контракта нет. 

– С чем связано решение еще взять у ЦСКА форварда Данилу Квартального? 
– Не будем раскрывать всех тайн. Когда напишем мемуары, тогда все узнают (смеется). 

– По контракту Херсли есть продвижения? Он выбирает между СКА и чемпионатом Швейцарии. 
– Давайте дождемся. Патрик здорово влился в коллектив, но надо подождать, - сказал Медведев в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, 1 мая ЦСКА и СКА провели обмен правами на нескольких хоккеистов. Петербуржцы получили нападающего Данилу Квартальнова, а также возможность подписать Никиту Кучерова и Наиля Якупова. Москвичи взамен приобрели права на чешского защитника из системы «Эдмонтона» Давида Мусила и нападающего «Вашингтона» Маркуса Юханссона.


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