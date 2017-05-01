Валерий Брагин: Перспективы Капризова в ЦСКА пока туманны

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин поделился мнением о перспективах нападающего Кирилла Капризова в ЦСКА.

Напомним, о переходе 20-летнего форварда в столичный клуб из «Салавата Юлаева» было объявлено сегодня. Под руководством Брагина Капризов стал серебряным и бронзовым призером первенства мира (2016, 2017).

«Сложно оценивать данный переход. Мы не знаем, кто будет главным тренером ЦСКА. Перспективы Кирилла туманны, потому что многое будет зависеть от тренера, сколько игрового времени он будет предоставлять нападающему и какая роль у него будет, поэтому сейчас бесполезно комментировать. Слухи шли давно, это свершилось», - цитирует Брагина ТАСС.

В прошедшем сезоне КХЛ Капризов провел за уфимский клуб 54 матча, забросив 23 шайбы и отдав 22 результативные передачи.

В настоящее время он в составе первой сборной России готовится к чемпионату мира, который пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне.