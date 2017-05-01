Маурисио Почеттино: Результат «Челси»? Как я могу быть расстроен после победы над «Арсеналом»?

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после матча 35-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (2:0) на стадионе «Уайт Харт Лейн» заявил, что его игроки не знали о том, как завершился матч «Эвертон» – «Челси» (0:3).

«Они уже были сосредоточены на игре, на дерби. Игроки не знали, что происходит в матче «Эвертона» и «Челси». Все мысли были только об игре», – приводит 101 Great Goals слова Почеттино.

При этом аргентинец подтвердил, что вместе с остальным тренерским штабом смотрел матч в Ливерпуле.

После этого журналисты задали Почеттино вопрос, расстроен ли он из-за победы «Челси», на что тренер «шпор» ответил: «Расстроен из-за чего? После победы над «Арсеналом» со счетом 2:0?!».

Напомним, за четыре тура до окончания чемпионата «Челси» лидирует с преимуществом в четыре очка от «Тоттенхэма».