Маурисио Почеттино: Результат «Челси»? Как я могу быть расстроен после победы над «Арсеналом»?
Главный тренер «Тоттенхэма»
Маурисио Почеттино после матча 35-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (2:0) на стадионе
«Уайт Харт Лейн» заявил, что его игроки не знали о том, как завершился матч «Эвертон»
– «Челси» (0:3).
«Они уже были сосредоточены на игре, на дерби. Игроки не знали, что происходит в матче «Эвертона» и «Челси». Все мысли были только об игре», – приводит 101 Great Goals слова Почеттино.
При этом аргентинец подтвердил, что вместе с остальным тренерским штабом смотрел матч в Ливерпуле.
После этого журналисты задали Почеттино вопрос, расстроен ли он из-за победы «Челси», на что тренер «шпор» ответил: «Расстроен из-за чего? После победы над «Арсеналом» со счетом 2:0?!».
Напомним, за четыре тура до окончания чемпионата «Челси» лидирует с преимуществом в четыре очка от «Тоттенхэма».
Матч
Тоттенхэм - Арсенал - 2:0 (0:0)
Голы
Алли 56 (1:0). Кейн 59 (2:0 - пен.).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Дэвис, Триппьер (Уокер, 88), Вертонген, Ваньяма, Дайер, Алли (Сиссоко, 90), Эриксен, Кейн, Сон Хын Мин (Дембеле, 79)
Арсенал: Чех, Паулиста (Бельерин, 76), Монреаль, Косьельни, Гиббс, Джака (Уэлбек, 65), Озил, Окслейд-Чемберлен, Рэмзи, Санчес, Жиру (Уолкотт, 81)
Предупреждения:
Кейн, 75 - Паулиста, 70; Жиру, 73; Монреаль, 77
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
30 апреля 18:30, Уайт Харт Лейн, Текстовая трансляция