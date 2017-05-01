Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Эдмонтон3 : 6Анахайм
Футбол  Крылья Советов- : -Оренбург
Футбол  Уотфорд- : -Ливерпуль
Футбол  Томь0 : 2Зенит
Футбол  Краснодар- : -Анжи
Футбол  Малага- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Маурисио Почеттино: Результат «Челси»? Как я могу быть расстроен после победы над «Арсеналом»?

Источник:  101 Great GoalsКомментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после матча 35-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (2:0) на стадионе «Уайт Харт Лейн» заявил, что его игроки не знали о том, как завершился матч «Эвертон» – «Челси» (0:3).

«Они уже были сосредоточены на игре, на дерби. Игроки не знали, что происходит в матче «Эвертона» и «Челси». Все мысли были только об игре», – приводит 101 Great Goals слова Почеттино.

При этом аргентинец подтвердил, что вместе с остальным тренерским штабом смотрел матч в Ливерпуле.

После этого журналисты задали Почеттино вопрос, расстроен ли он из-за победы «Челси», на что тренер «шпор» ответил: «Расстроен из-за чего? После победы над «Арсеналом» со счетом 2:0?!».

Напомним, за четыре тура до окончания чемпионата «Челси» лидирует с преимуществом в четыре очка от «Тоттенхэма».

Матч

Тоттенхэм - Арсенал - 2:0 (0:0)

Голы

Алли 56 (1:0). Кейн 59 (2:0 - пен.).

Состав

Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Дэвис, Триппьер (Уокер, 88), Вертонген, Ваньяма, Дайер, Алли (Сиссоко, 90), Эриксен, Кейн, Сон Хын Мин (Дембеле, 79)

Арсенал: Чех, Паулиста (Бельерин, 76), Монреаль, Косьельни, Гиббс, Джака (Уэлбек, 65), Озил, Окслейд-Чемберлен, Рэмзи, Санчес, Жиру (Уолкотт, 81)

Предупреждения:

Кейн, 75 - Паулиста, 70; Жиру, 73; Монреаль, 77

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

30 апреля 18:30, Уайт Харт Лейн, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Тоттенхэм» готов продать Уокера в «Манчестер Сити»Защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер может покинуть лондонский клуб по окончании сезона. Об этом сообщает Mirror.«Барселона» готова потратить 100 миллионов на двух крайних защитников и центрального полузащитникаРуководство «Барселоны» определилось с позициями, на которые в межсезонье будут подписаны новые игроки.«Барселона», «МЮ» и «Манчестер Сити» ведут борьбу за игрока «ПСЖ»Защитник «ПСЖ» Маркиньос может покинуть чемпионат Франции по окончании сезона. Об этом сообщает Telefoot.Лоренсо Инсинье: Надеюсь, Мертенс подпишет новый контракт с «Наполи»Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье выразил надежду, что его партнер по клубу Дрис Мертенс останется в итальянском клубе.Жозе Моуринью: Глупо критиковать «Манчестер Юнайтед», посмотрите на наш графикЖозе Моуринью: Глупо критиковать «Манчестер Юнайтед», посмотрите на наш графикГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пообщался с клубной пресс-службой после ничейного матча с «Суонси» в 35-м туре АПЛ (1:1).Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» голкипера «Реала»Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продолжает поиски усиления вратарской линии. Об этом сообщает Don Balon.АПЛ. 35-й тур. «Уотфорд» - «Ливерпуль» и другие матчиРезультаты 35-го тура чемпионата Англии.Габриэл Жезус: По крайней мере, мы заработали одно очкоФорвард «Манчестер Сити» Габриэль Жезус поделился впечатлениями после матча против «Мидлсбро» в 35-м туре чемпионата Англии. Напомним, что матч завершился вничью (2:2).Хосеп Гвардиола: Борьба за топ-4 будет идти до конца сезонаГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча 35-го тура чемпионата Англии против «Мидлсбро». Напомним, что матч завершился вничью (2:2).Антонио Конте: Матч с «Эвертоном» был очень труднымГлавный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями после матча против «Эвертона» в 35-м туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.«Тоттенхэм» лучше «Арсенала» играет в английский футбол«Тоттенхэм» лучше «Арсенала» играет в английский футбол«Тоттенхэм» в центральном матче 35-го тура АПЛ обыграл «Арсенал» – 2:0.Маурисио Почеттино: Обыграть «Арсенал» в последнем дерби на «Уайт Харт Лейн» – очень эмоциональный моментГлавный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Арсеналом» (2:0) в 35-м туре чемпионата Англии.Голы Алли и Кейна принесли «Тоттенхэму» победу над «Арсеналом»«Тоттенхэм» дома обыграл «Арсенал» (2:0) в 35-м туре чемпионата Англии.«Тоттенхэм» – «Арсенал» - 2:0. Как это былоВ рамках 35-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» сыграет с «Арсеналом».Жозе Моуринью: Сейчас мои игроки не могут дойти от кровати до туалета, не сломав ногуГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью посетовал на большое количество травм в своей команде.«Челси» разгромил «Эвертон»«Эвертон» дома уступил (0:3) в 35-м туре чемпионата Англии.«Манчестер Сити» вырвал ничью в матче с «Мидлсбро»«Мидлсбро» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» (2:2) в 35-м туре чемпионата Англии.«Манчестер Юнайтед» установил клубный рекорд по ничьим в премьер-лиге«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Суонси» (1:1) в матче 35-го тура премьер-лиги на стадионе «Олд Траффорд».Шансы «Интера» на приход Конте оцениваются 50 на 50Издание Tuttosport оценивает шансы «Интера» на приглашение главного тренера «Челси» Антонио Конте как 50 на 50.«МЮ» сыграл вничью с «Суонси» на «Олд Траффорд», пропустив на 79-й минутеФутболисты «Манчестер Юнайтед» в матче 35-го тура английской премьер-лиги разошлись миром с «Суонси». Встреча, прошедшая на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 1:1. Первый гол в матче забил полузащитник Уэйн Руни, который вышел в стартовом составе и отличился с пенальти, а на 79-й минуте игры хавбек Гилфи Сигурдссон со стандарта сравнял счет, который был назначен за фол все того же Руни. Таким образом, «красные дьяволы» выходят продолжают занимать 5-е место в таблице АПЛ, уступая одно очко «Манчестер Сити», который проведет свою игру 35-го тура против «Мидлсборо» сегодня (начало матча – 16.05 мск). На счету «лебедей» – 31 балл и 18-е место. В следующем туре команда Жозе Моуринью 7 мая сыграет на выезде с лондонским «Арсеналом», а подопечные Пола Клемента днем ранее примут в родных стенах «Эвертон». Добавим, что в этом матче травмировались сразу два защитника «МЮ» – Эрик Байи и Люк Шоу.
Футбол
Александр Мостовой: «Спартак» воспользовался ошибками ЦСКА и заслуженно победил
Футбол
Александр Мостовой: Зе Луиш в очередной раз доказал всем, что значит настоящий форвард
Футбол
Встречу «Монако» – «Ювентус» рассудит испанская бригада арбитров
Хоккей
Капризов перешел в ЦСКА
все новости
Тоттенхэм
Тоттенхэмкалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Эвертон
Эвертонкалендарьстатистика
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттиновсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости