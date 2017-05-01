Иван Проворов: Победа над чехами придаст нам положительные эмоции. Перенесем их на чемпионат мира
Защитник сборной России Иван Проворов прокомментировал победу над командой Чехии в рамках Евротура. Отметим, что игрок «Филадельфии» забросил в этой встрече одну шайбу.
«Хорошо, что забил. За сборную всегда приятно играть. Делаю все возможное, чтобы помочь команде выиграть, и не важно, в меньшинстве играть или в большинстве. Сегодня получилось забить гол и помочь команде.
Идет подготовка к чемпионату мира, мы работаем над неравными составами. Что-то получается, что-то – нет. Думаю, к турниру будем готовы. Хочется выигрывать каждый матч. Думаю, сегодняшняя победа придаст положительные эмоции, которые мы перенесем на чемпионат мира», – приводит слова Проворова Газета.ru.
Матч
Чехия - Россия - 3:4 Б. (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы:
Гика (Шулак), 18:07 (1:0). Дадонов (Шипачёв), 21:29 (1:1). Врана (Коварж, Радил), 24:00 (2:1). Проворов (Телегин), 50:58 (2:2). Коварж (Радил), 53:12 (3:2). Гусев (Дадонов, Шипачёв), 57:40 (3:3 - бол.).
Победный буллит:
Гусев - 3:4.
Место и дата
30 апреля 19:30, Будвар Арена, Онлайн-трансляция