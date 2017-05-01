Иван Проворов: Победа над чехами придаст нам положительные эмоции. Перенесем их на чемпионат мира

Защитник сборной России Иван Проворов прокомментировал победу над командой Чехии в рамках Евротура. Отметим, что игрок «Филадельфии» забросил в этой встрече одну шайбу.

«Хорошо, что забил. За сборную всегда приятно играть. Делаю все возможное, чтобы помочь команде выиграть, и не важно, в меньшинстве играть или в большинстве. Сегодня получилось забить гол и помочь команде.

Идет подготовка к чемпионату мира, мы работаем над неравными составами. Что-то получается, что-то – нет. Думаю, к турниру будем готовы. Хочется выигрывать каждый матч. Думаю, сегодняшняя победа придаст положительные эмоции, которые мы перенесем на чемпионат мира», – приводит слова Проворова Газета.ru.