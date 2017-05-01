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Даниил Квят: Гран-при России стал худшим для «Торо Россо» в этом году

Источник:  RT на русскомКомментарии

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят оценил выступление команды на четвертом этапе чемпионата мира Гран-при России в Сочи.

«Сегодня были жаркие условия, нужно было за ними следить, стараться не перегреть. Когда они стабилизировались, то машина очень хорошо себя вела.

Это слишком специфическая трасса. С точки зрения скорости и баланса это был худший этап для команды в этом году. Машина не заработала должным образом», – приводит «RT на русском» слова Квята.

Напомним, российский гонщик финишировал на 12-м месте, а его партнер по команде – Карлос Сайнс-младший – на десятом и заработал одно очко.

Пятый этап сезона Гран-при Испании пройдет 12-14 мая в Барселоне.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки

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