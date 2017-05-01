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Александр Медведев: По контрактам Ковальчука, Шипачева и Дадонова пока идут переговоры

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Член совета директоров СКА Александр Медведев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о будущем нападающих Ильи Ковальчука, Евгения Дадонова и Вадима Шипачева в петербургском клубе.

– От СКА стоит еще ждать громких сделок в межсезонье?
– Самое главное, чтобы решился вопрос по трем игрокам: Ковальчуку, Дадонову, Шипачеву. По их контрактам пока идут переговоры, - сказал Медведев в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, контракты Ковальчука, Дадонова и Шипачева с петербургским клубом истекли 30 апреля. Вместе с армейцами нападающие стали двукратными обладателями Кубка Гагарина (2015, 2017).

За СКА Ковальчук провел 299 матчей, в которых набрал 297 (124+173) очков, Шипачев в составе армейцев принял участие в 269 встречах и набрал 280 (85+195) очков, на счету Дадонова 220 игр и 212 (105+107) очков.  

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