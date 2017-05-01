Екатерина Гамова: Нынешний лимит на легионеров надо сохранить

Многолетний лидер российской женской сборной по волейболу Екатерина Гамова поделилась мнением о существующем лимите на зарубежных игроков - не более двух в заявке на чемпионат России.

- Не думаю, что сейчас этот вопрос столь же актуален, как лет пять назад, когда бюджеты наших клубов заметно превосходили финансовые возможности зарубежных коллективов. Жесткий лимит точно сыграл на пользу российским игрокам. Правда, некоторые команды иногда заявляли третьего легионера исключительно на еврокубки. Ограничения нужно сохранить - два игрока, может быть все-таки три, но точно не больше, - цитирует Гамову «Российская газета».