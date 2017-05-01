Даниил Квят: На последних 20 кругах мы были быстрее Хэмилтона

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о положительных итогах четвертого этапа чемпионата мира Гран-при России в Сочи.

«Последние 20 кругов были отличными, – приводит «RT на русском» слова Квята. – Мы были одной из самых быстрых машин на трассе. Особенно в нашей категории, «Формула-полтора» (смеется).

Мы были быстрее Льюиса Хэмилтона. Временем на заключительных кругах я очень доволен».

Напомним, Квят финишировал на 12-м месте и назвал Гран-при России худшим для «Торо Россо» в нынешнем сезоне. Партнер Квята по команде – Карлос Сайнс-младший – стал десятым и заработал одно очко.

Пятый этап сезона Гран-при Испании пройдет 12-14 мая в Барселоне.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки