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Стало известно имя соперника российского боксера Алояна

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

У российского боксера Михаила Алояна сменился соперник накануне его первого поединка на профессиональном ринге, который пройдет 11 мая.

«Соперником Алояна будет никарагуанец Ядер Кардоса. На кону поединка будет интерконтинентальный титул чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA)», - сказали в промоутерской компании «Патриот».

Напомним, что изначально соперником Алояна должен был стать доминиканец Норберто Хименес.

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