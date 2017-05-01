Стало известно имя соперника российского боксера Алояна

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Алоян дебютирует на профессиональном ринге боем с Кардосой из Никарагуа Российский боксер, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Михаил Алоян дебютирует на профессиональном ринге боем с никарагуанцем Ядером Кардосой. Об этом сообщил тренер россиянина Эдуард Кравцов.

Алоян проведет дебютный бой на профессиональном ринге 11 мая в Кемерово Россиянин Миша Алоян, ставший призером ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро, дебютирует на профессиональном ринге 11 мая в Кемерово.

Вечер бокса в Ярославле перенесен с 29 апреля на конец мая-начало июня Вечер профессионального бокса, намеченный на 29 апреля в Ярославле, перенесен на более поздний срок и пройдет в конце мая - начале июня, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу организатора шоу промоутерской компании «Патриот».

Апелляция Алояна на лишение олимпийского серебра будет рассмотрена 9 мая Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 9 мая рассмотрит апелляцию российского боксера Михаила Алояна на решение о лишении его серебряной медали Олимпийских игр, сообщил тренер спортсмена Эдуард Кравцов.

Апелляция Алояна на лишение олимпийского серебра будет рассмотрена в мае Спортивный арбитражный суд в Лозанне в мае рассмотрит апелляцию российского боксера Миши Алояна на решение о лишении его серебряной медали Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Допинг-проба Алояна оказалась положительной из-за капель в нос Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба рассказал, почему допинг проба российского боксера Миши Алояна оказалась положительной.

Петр Хамуков: Надеюсь, что Алоян подаст апелляцию, и ему вернут медаль Петербургский боксер Петр Хамуков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о лишении Миши Алояна серебряной медали Олимпиады в Рио.

Михаил Алоян: Пусть приезжают ко мне в Сибирь и забирают медаль Михаил был крайне эмоционален в оценках происходящего. Тем не менее, присутствия духа не потерял.

Алоян обвинил в лишении его серебра ОИ-2016 врача сборной России Российский боксер Миша Алоян обвинил врача сборной России в том, что он был лишен серебряной медали ОИ-2016.

Алоян подаст апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда Тренер Эдуард Кравцов, которые является наставником российского боксера Миши Алояна, заявил, рассказал о дальнейших действиях своего подопечного по делу об употреблении допинга.

CAS лишил Алояна серебряной медали ОИ в Рио из-за допинга Как сообщает официальный сайт CAS, российский боксер Миша Алоян лишен серебряной медали ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.

Эдуард Кравцов: Алоян пострадал из-за доктора. Лентяя и раздолбая Серебряный призер Игр-2016 боксер Михаил Алоян может быть лишен медали Олимпиады.

Эдуард Кравцов: Ожидаем, какое решение примет CAS Тренер боксера Михаила Алояна Эдуард Кравцов рассказал, что решение Спортивного арбитражного суда по делу о положительной допинг-пробе российского спортсмена придется ждать несколько недель.

В Лозанне прошло заседание CAS по делу Миши Алояна В Швейцарии состоялось заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российского боксера Миши Алояна.

Александр Лебзяк: Думаю, у Алояна все будет нормально. Он применял капли до соревнований Главный тренер сборной России на Олимпиаде-2016 по боксу Александр Лебзяк прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе серебряного призера Игр Миши Алояна.

Миша Алоян: Я никогда ничего запрещенного не принимал Двукратный призер Олимпийских игр российский боксер Миша Алоян прокомментировал информацию о своей положительной допинг-пробе на Играх в Рио-де-Жанейро.

Эдуард Кравцов: Алояна уведомляли о положительном допинг-тесте Личный тренер российского боксера Миши Алояна Эдуард Кравцов подтвердил информацию о положительной допинг-пробе спортсмена.

Алоян попал в список атлетов, сдавших положительный допинг-тест на Олимпиаде-2016 Российский боксер Миша Алоян, ставший серебряным призером Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, оказался в списке спортсменов, проваливших положительный допинг-тест на Играх, следует из документов, опубликованных хакерской группой Fancy Bears, взломавшей базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Миша Алоян: Я бы хотел, чтобы Лебзяк остался у руля сборной Призер Олимпийских игр боксер Миша Алоян прокомментировал отставку главного тренера сборной России по боксу Александра Лебзяка.