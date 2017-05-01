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«Тоттенхэм» готов продать Уокера в «Манчестер Сити»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер может покинуть лондонский клуб по окончании сезона. Об этом сообщает Mirror.

Согласно источнику, на игрока сборной Англии претендует «Манчестер Сити». Отмечается, что «шпоры» готовы продать своего футболиста, однако, требуют за него 50 млн фунтов.

В нынешнем сезоне 26-летний Уокер провел во всех турнирах за «Тоттенхэм» 37 матчей и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает защитника в 20 млн евро, а его контракт со столичным клубом рассчитан до 2021 года.

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