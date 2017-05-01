Виталий «v1lat» Волочай: Это был самый дерьмовый мэйджор в истории
Комментатор студии RuHub Виталий «v1lat» Волочай поделился мнением о прошедшем The Kiev Major.
Подвожу итоги.— Vitalii Volochai (@v1lat) 1 мая 2017 г.
Это был самый дерьмовый мэйджор в истории.
Его вытащили со дна зрители в зале. Спасибо Киев.
В гранд-финале турнира OG обыграла российский коллектив Virtus.pro со счетом 3:2
The Kiev Major проходил с 24 по 30 апреля. Матчи плей-офф принимал Национальный дворец искусств «Украина». Призовой фонд в чемпионата составлял 3 миллиона долларов.
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