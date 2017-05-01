Голы Шатова и Данни принесли «Зениту» победу над «Томью»

В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» в гостях обыграл «Томь» со счетом 2:0.

За петербургский клуб отличились Олег Шатов и Мигель Данни.

Подопечные Мирчи Луческу занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ с 52 очками: сине-бело-голубые отстают на восемь очков от «Спартака» и опережают ЦСКА на два балла. Томский клуб расположился на последней строчке, имея в активе 14 очков.

Следующий матч «Томь» проведет 6 мая против «Спартака» в Москве, «Зенит» на следующий день встретится в Петербурге с «Тереком».