Мирча Луческу: Доволен больше тремя очками, нежели игрой, которую показал «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 26-го тура чемпионата России против «Томи» (2:0).

– Доволен больше тремя очками, нежели игрой, которую мы показали. На таком поле сложно созидать и вскрывать оборону. Проще обороняться. Понравился первый тайм, где мы больше атаковали и имели больше моментов. Во втором позволили «Томи» проводить острые контратаки. Пусть они были неопасные, но они были.

– Походу встречи вы нередко обращались к Эрнани. Какая главная претензия к его игре?

– Были моменты, когда он попросту не соблюдал принципы ведения игры в средней части поля. Разворачивался, когда не видел свободную зону, давал поперечные передачи. Тоже он делал в Бразилии. В Европе соперник играет очень плотно, любая потеря может привести к контратаке. Со временем, надеюсь, он исключит эти ошибки, вырастит в хорошего футболиста, - сказал Луческу в эфире канала «Наш футбол».

Напомним, в матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» в гостях обыграл «Томь» со счетом 2:0. За петербургский клуб отличились Олег Шатов и Мигель Данни.

Подопечные Мирчи Луческу занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ с 52 очками: сине-бело-голубые отстают на восемь очков от «Спартака» и опережают ЦСКА на два балла. Томский клуб расположился на последней строчке, имея в активе 14 очков.

Следующий матч «Томь» проведет 6 мая против «Спартака» в Москве, «Зенит» на следующий день встретится в Петербурге с «Тереком».