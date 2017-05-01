Мирча Луческу: Доволен больше тремя очками, нежели игрой, которую показал «Зенит»
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 26-го тура чемпионата России против «Томи» (2:0).
– Доволен больше тремя очками, нежели игрой, которую мы показали. На таком поле
сложно созидать и вскрывать оборону. Проще обороняться. Понравился первый тайм,
где мы больше атаковали и имели больше моментов. Во втором позволили «Томи» проводить
острые контратаки. Пусть они были неопасные, но они были.
– Походу встречи вы
нередко обращались к Эрнани. Какая главная претензия к его игре?
– Были моменты, когда он попросту не соблюдал принципы ведения игры в средней части поля. Разворачивался, когда не видел свободную зону, давал поперечные передачи. Тоже он делал в Бразилии. В Европе соперник играет очень плотно, любая потеря может привести к контратаке. Со временем, надеюсь, он исключит эти ошибки, вырастит в хорошего футболиста, - сказал Луческу в эфире канала «Наш футбол».
Напомним, в матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» в гостях обыграл «Томь» со счетом 2:0. За петербургский клуб отличились Олег Шатов и Мигель Данни.
Подопечные
Мирчи Луческу занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ с 52 очками:
сине-бело-голубые отстают на восемь очков от «Спартака» и опережают ЦСКА на два
балла. Томский клуб расположился на последней строчке, имея в активе 14 очков.
Следующий матч «Томь» проведет 6 мая против «Спартака» в Москве, «Зенит» на следующий день встретится в Петербурге с «Тереком».
Матч
Голы
Шатов 35 (0:1). Данни 83 (0:2).
Состав
Томь: Мелихов, Пульич (Букачев, 46), Митерев, Карымов, Гвинейский (Большунов, 64), Попов, Пугин, Чуперка, Голышев, Сасин, Соболев (Салахутдинов, 88)
Зенит: Лунев, Смольников, Иванович, Кришито, Жулиано (Мак, 77), Шатов (Кержаков, 87), Жирков, Хави Гарсия, Данни, Эрнани (Цаллагов, 62), Дзюба
Предупреждения:
Соболев, 31 - Кришито, 31; Данни, 84
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
01 мая 13:00, Труд, Текстовая трансляция