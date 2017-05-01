Валерий Петраков: Говорить о судействе бессмысленно. Кришито бьет игрока в лицо – реакции никакой

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился впечатлениями от матча 26-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:2).

– Второй матч подряд «Томь» показывает характер, игру, но результат неудовлетворительный. Довольны игрой?

– В первом тайме – нет, немножко нам не хватает силенок. Ребята молодые еще – нет таких физических кондиций. Во втором мы вышли без Пулича, потеряли игрока – у него снова проблема с коленом. Пришлось перестраивать оборону, некоторые играли не на своих местах. После перерыва играли поинтереснее, оживили игру. Что-то пытались создать в атаке. К сожалению, многое не получалось.

– Вы были недовольны судейством в Каспийске. Сегодня тоже?

– О чем говорить? Считаю, что это бессмысленно. Кришито бьет игрока в лицо – реакции никакой. Объясните мне. За какую-то стычку дают желтую карточку, а здесь – судья не реагирует. Какой-то мелкий фол – он свистит в одну сторону. У нас сколько было подходов… Тема, которую не хочется обсуждать.

– Как будете настраивать команду на «Спартак»?

– Так же. «Зенит» был хорошим уроком. Красно-белые играют в такой же манере. Многое станет понятно – как играют хорошие команды. Надо делать ребятам выводы. Надеюсь, будут изменения в составе. Какие-то мелкие травмы залечим, выйдем в более оптимальном составе, - сказал Петраков в эфире канала «Наш футбол».

Напомним, в матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» в гостях обыграл «Томь» со счетом 2:0. За петербургский клуб отличились Олег Шатов и Мигель Данни.

Подопечные Мирчи Луческу занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ с 52 очками: сине-бело-голубые отстают на восемь очков от «Спартака» и опережают ЦСКА на два балла. Томский клуб расположился на последней строчке, имея в активе 14 очков.

Следующий матч «Томь» проведет 6 мая против «Спартака» в Москве, «Зенит» на следующий день встретится в Петербурге с «Тереком».