Валерий Петраков: Говорить о судействе бессмысленно. Кришито бьет игрока в лицо – реакции никакой
Главный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился впечатлениями от матча 26-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:2).
– Второй матч подряд «Томь»
показывает характер, игру, но результат неудовлетворительный. Довольны игрой?
– В первом тайме – нет, немножко нам не хватает силенок. Ребята молодые еще – нет таких физических кондиций. Во втором мы вышли без Пулича, потеряли игрока – у него снова проблема с коленом. Пришлось перестраивать оборону, некоторые играли не на своих местах. После перерыва играли поинтереснее, оживили игру. Что-то пытались создать в атаке. К сожалению, многое не получалось.
– Вы были недовольны
судейством в Каспийске. Сегодня тоже?
– О чем говорить? Считаю, что это бессмысленно. Кришито бьет игрока в лицо – реакции никакой. Объясните мне. За какую-то стычку дают желтую карточку, а здесь – судья не реагирует. Какой-то мелкий фол – он свистит в одну сторону. У нас сколько было подходов… Тема, которую не хочется обсуждать.
– Как будете настраивать команду на «Спартак»?
– Так же. «Зенит» был хорошим уроком. Красно-белые играют в такой же манере. Многое станет понятно – как играют хорошие команды. Надо делать ребятам выводы. Надеюсь, будут изменения в составе. Какие-то мелкие травмы залечим, выйдем в более оптимальном составе, - сказал Петраков в эфире канала «Наш футбол».
Напомним, в матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» в гостях обыграл «Томь» со счетом 2:0. За петербургский клуб отличились Олег Шатов и Мигель Данни.
Подопечные Мирчи Луческу занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ с 52 очками: сине-бело-голубые отстают на восемь очков от «Спартака» и опережают ЦСКА на два балла. Томский клуб расположился на последней строчке, имея в активе 14 очков.
Следующий матч «Томь» проведет 6 мая против «Спартака» в Москве, «Зенит» на следующий день встретится в Петербурге с «Тереком».
Матч
Голы
Шатов 35 (0:1). Данни 83 (0:2).
Состав
Томь: Мелихов, Пульич (Букачев, 46), Митерев, Карымов, Гвинейский (Большунов, 64), Попов, Пугин, Чуперка, Голышев, Сасин, Соболев (Салахутдинов, 88)
Зенит: Лунев, Смольников, Иванович, Кришито, Жулиано (Мак, 77), Шатов (Кержаков, 87), Жирков, Хави Гарсия, Данни, Эрнани (Цаллагов, 62), Дзюба
Предупреждения:
Соболев, 31 - Кришито, 31; Данни, 84
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
01 мая 13:00, Труд, Текстовая трансляция