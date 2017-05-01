Мирча Луческу: Встреча с президентом «Галатасарая»? Когда заканчивается чемпионат, турецкая пресса туда всегда кого-то сватает

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал информацию о том, что он встречался с президентом «Галатасарая».

- Правда ли это? Вы просто не знаете турецкую прессу. Когда заканчивается чемпионат, они всегда кого-то сватают туда. Работая там, я оставил за собой хороший след, поэтому всегда в конце каждого чемпионата две команды, кроме той, которая стала чемпионом, обязательно якобы обращаются ко мне. По большому счету я бы физически не смог встретиться с президентом «Галатасарая», поскольку был все время в Петербурге, - приводит слова Луческу официальный сайт «Зенита».

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Напомним, портал milliyet.com.tr. сообщил, что главный тренер «Зенита» Мирча Луческу встречался с президентом «Галатасарая» Дурсуном Эзбеком. Агент румынского специалиста Аркадий Запорожану утверждает, что это была встреча друзей, и она не связана с переговорами о возможном возвращении Луческу в Турцию.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Галатасарай» хочет предложить Луческу административную должность в клубе. Румынский специалист возглавлял турецкую команду с 2000-го по 2002 год.

Луческу тренирует «Зенит» с лета 2016 года. Под его руководством команда вылетела из Лиги Европы на стадии 1/16 финала. В чемпионате России петербуржцы с 52 очками идут на втором месте, отставая на восемь баллов от «Спартака».