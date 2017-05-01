Мигель Данни: Нужно продолжать делать свою работу, чтобы в следующем сезоне бороться за золото

Капитан «Зенита» Мигель Данни поделился впечатлениями от матча 26-го тура чемпионата России против «Томи» (2:0).

– Не сказал бы, что тяжелый матч, но играть на таком поле было непросто. Иногда бывает тяжело, да, но нам нужно было заработать эти три очка. Мы должны бороться, чтобы попасть в Лигу чемпионов.



– «Зенит» мог забить еще, почему только 2:0?

– Два мяча – это нормально. Сколько вы хотите? Пять-шесть? Самое главное, что мы уезжаем отсюда с тремя очками.



– У «Томи» очень молодая команда. Какое впечатление она оставила?

– Мне она понравилась. Это будущее томского футбола, и надеюсь, что они скоро вернутся в премьер-лигу. Это будет плюсом и для томского, и для всего российского футбола.

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– Гол посвятили дочке?

– Конечно. У меня была особенная мотивация, но вне зависимости от этого мы должны были сыграть успешно.



– Некоторые издания пишут об отставке Луческу. Как он влился в команду по вашему мнению?

– Он выиграл очень много трофеев, поэтому нельзя говорить, что такой тренер не влился в команду. Да, в этом сезоне у нас мало шансов на титул, но и раньше мы не всегда становились чемпионами. Нужно продолжать делать свою работу, чтобы в следующем сезоне бороться за золото, - приводит слова Луческу официальный сайт «Зенита».

Напомним, в матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» в гостях обыграл «Томь» со счетом 2:0. За петербургский клуб отличились Олег Шатов и Мигель Данни.

Подопечные Мирчи Луческу занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ с 52 очками: сине-бело-голубые отстают на восемь очков от «Спартака» и опережают ЦСКА на два балла. Томский клуб расположился на последней строчке, имея в активе 14 очков.

Следующий матч «Томь» проведет 6 мая против «Спартака» в Москве, «Зенит» на следующий день встретится в Петербурге с «Тереком».