Мигель Данни: Нужно продолжать делать свою работу, чтобы в следующем сезоне бороться за золото
Капитан «Зенита» Мигель Данни поделился впечатлениями от матча 26-го тура чемпионата России против «Томи» (2:0).
– Не сказал бы, что тяжелый
матч, но играть на таком поле было непросто. Иногда бывает тяжело, да, но нам
нужно было заработать эти три очка. Мы должны бороться, чтобы попасть в Лигу
чемпионов.
– «Зенит» мог забить еще, почему только 2:0?
– Два мяча – это нормально. Сколько вы хотите? Пять-шесть? Самое главное, что мы уезжаем отсюда с тремя очками.
– У «Томи» очень молодая команда. Какое впечатление она оставила?
– Мне она понравилась. Это будущее томского футбола, и надеюсь, что они скоро вернутся в премьер-лигу. Это будет плюсом и для томского, и для всего российского футбола.
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– Гол посвятили дочке?
– Конечно. У меня была особенная мотивация, но вне зависимости от этого мы должны были сыграть успешно.
– Некоторые издания пишут об отставке Луческу. Как он влился в команду по вашему мнению?
– Он выиграл очень много трофеев, поэтому нельзя говорить, что такой тренер не влился в команду. Да, в этом сезоне у нас мало шансов на титул, но и раньше мы не всегда становились чемпионами. Нужно продолжать делать свою работу, чтобы в следующем сезоне бороться за золото, - приводит слова Луческу официальный сайт «Зенита».
Напомним, в матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» в гостях обыграл «Томь» со счетом 2:0. За петербургский клуб отличились Олег Шатов и Мигель Данни.
Подопечные Мирчи Луческу занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ с 52 очками: сине-бело-голубые отстают на восемь очков от «Спартака» и опережают ЦСКА на два балла. Томский клуб расположился на последней строчке, имея в активе 14 очков.
Следующий матч «Томь» проведет 6 мая против «Спартака» в Москве, «Зенит» на следующий день встретится в Петербурге с «Тереком».
Матч
Голы
Шатов 35 (0:1). Данни 83 (0:2).
Состав
Томь: Мелихов, Пульич (Букачев, 46), Митерев, Карымов, Гвинейский (Большунов, 64), Попов, Пугин, Чуперка, Голышев, Сасин, Соболев (Салахутдинов, 88)
Зенит: Лунев, Смольников, Иванович, Кришито, Жулиано (Мак, 77), Шатов (Кержаков, 87), Жирков, Хави Гарсия, Данни, Эрнани (Цаллагов, 62), Дзюба
Предупреждения:
Соболев, 31 - Кришито, 31; Данни, 84
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
01 мая 13:00, Труд, Текстовая трансляция