Никита Гвинейский: С «Зенитом» можно было и лучше сыграть

Полузащитник «Томи» Никита Гвинейский поделился впечатлениями от матча против «Зенита» в рамках 26-го тура РФПЛ (0:2).

- Чего не хватило для гола?

- Сразу виден совсем другой уровень у соперника. Без мяча было сложно играть. Да и плохо сам отыграл - по себе чувствую. Мог еще лучше сыграть.

- Сможете забить в следующих матчах такой же гол, как в ворота «Анжи»?

- Будут моменты - буду стараться бить. Надеюсь, забью.

- Луческу несколько раз говорил о плохом качестве поля, на котором тяжело показывать красивый футбол. У вас какое ощущение?

- Поле хорошее. В таких условиях сделать такое поле - дорогого стоит. Мне ничего не мешало.

- К «Спартаку» есть особый настрой?

- Мы на все игры настраиваемся одинаково. Каждая игра для нас особенная и значимая. На каждый матч выходим с одинаковым настроем.

- С «Зенитом» вы выглядели достойно. Какие ощущения остались от матча?

- Разочарование - можно было и лучше сыграть, - сказал Гвинейский после матча.

Напомним, «Томь» проиграла «Зениту» дома со счетом 0:2. Голы забили Олег Шатов и Данни.

Подопечные Валерия Петракова, имея в активе 14 очков, осталась на последнем месте в турнирной таблице премьер-лиги. Петербургский клуб, набравший 52 очка, вышел на второе место и опередил ЦСКА.

В следующем туре чемпионата России «Томь» 6 мая сыграет в Москве против «Спартака». Сине-бело-голубые 7 мая примут на стадионе «Санкт-Петербург» грозненский «Терек».

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