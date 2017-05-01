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Никита Гвинейский: С «Зенитом» можно было и лучше сыграть

Источник:  ФК «Томь»Комментарии

Полузащитник «Томи» Никита Гвинейский поделился впечатлениями от матча против «Зенита» в рамках 26-го тура РФПЛ (0:2). 

- Чего не хватило для гола?
- Сразу виден совсем другой уровень у соперника. Без мяча было сложно играть. Да и плохо сам отыграл - по себе чувствую. Мог еще лучше сыграть. 

- Сможете забить в следующих матчах такой же гол, как в ворота «Анжи»?
- Будут моменты - буду стараться бить. Надеюсь, забью.

- Луческу несколько раз говорил о плохом качестве поля, на котором тяжело показывать красивый футбол. У вас какое ощущение?
- Поле хорошее. В таких условиях сделать такое поле - дорогого стоит. Мне ничего не мешало.

- К «Спартаку» есть особый настрой?
- Мы на все игры настраиваемся одинаково. Каждая игра для нас особенная и значимая. На каждый матч выходим с одинаковым настроем.

- С «Зенитом» вы выглядели достойно. Какие ощущения остались от матча?
- Разочарование - можно было и лучше сыграть, - сказал Гвинейский после матча.

Напомним, «Томь» проиграла «Зениту» дома со счетом 0:2. Голы забили Олег Шатов и Данни.

Подопечные Валерия Петракова, имея в активе 14 очков, осталась на последнем месте в турнирной таблице премьер-лиги. Петербургский клуб, набравший 52 очка, вышел на второе место и опередил ЦСКА.

В следующем туре чемпионата России «Томь» 6 мая сыграет в Москве против «Спартака». Сине-бело-голубые 7 мая примут на стадионе «Санкт-Петербург» грозненский «Терек».

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Матч

Томь - Зенит - 0:2 (0:1)

Голы

Шатов 35 (0:1). Данни 83 (0:2).

Состав

Томь: Мелихов, Пульич (Букачев, 46), Митерев, Карымов, Гвинейский (Большунов, 64), Попов, Пугин, Чуперка, Голышев, Сасин, Соболев (Салахутдинов, 88)

Зенит: Лунев, Смольников, Иванович, Кришито, Жулиано (Мак, 77), Шатов (Кержаков, 87), Жирков, Хави Гарсия, Данни, Эрнани (Цаллагов, 62), Дзюба

Предупреждения:

Соболев, 31 - Кришито, 31; Данни, 84

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

01 мая 13:00, Труд, Текстовая трансляция

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