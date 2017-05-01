Валерий Чуперка: Будем стараться ловить «Спартак» на контратаках

Полузащитник «Томи» Валерий Чуперка поделился впечатлениями от матча против «Зенита» в рамках 26-го тура РФПЛ (0:2).

- «Зенит» - команда высокого уровня, мастеровитая. У нас особо не получилось в атаке. Пытались разыграть что-нибудь, но, наверное, не хватило идей.

- Следующий соперник сложнее, тем более матч со «Спартаком» будет на выезде. Возможно там сыграть удачнее?

- У них от этого матча будет много зависеть. А что нам придумывать? У нас есть своя игра, будем ее придерживаться, стараться ловить на контратаке.

- Как вам поддержка? По сравнению с прошлыми домашними матчами был почти полный стадион.

- В Томске хорошие болельщики, поддерживают команду очень здорово. Приятно, что столько людей приходит посмотреть на футбол.

- Мирча Луческу жаловался на поле. Как оно вам?

- Мы играем в одинаковых условиях - значит, оно нам тоже мешает. Когда мы выбегаем в контратаку, мяч где-то скачет. Нормальное поле для этого времени в Томске.

- Было сложно восстанавливаться после драматичного матча с «Анжи»?

- Наверное, у некоторых людей остались какие-то эмоции. Матч был эмоциональным в плане морального состояния. Нужно было резко перейти от него, оставалось мало времени до матча с «Зенитом». Мне кажется, все отошли. Есть тренерский штаб и старшие ребята, которые обращают внимание и помогают молодым игрокам быстрее адаптироваться, - сказал Чуперка после матча.

Напомним, «Томь» проиграла «Зениту» дома со счетом 0:2. Голы забили Олег Шатов и Данни. Перед этой игрой томичи на выезде сыграли вничью с «Анжи» (3:3). В ворота «Томи» было назначено три пенальти, и все реализовал Арсен Хубулов.

Подопечные Валерия Петракова, имея в активе 14 очков, осталась на последнем месте в турнирной таблице премьер-лиги. Петербургский клуб, набравший 52 очка, вышел на второе место и опередил ЦСКА.

В следующем туре чемпионата России «Томь» 6 мая сыграет в Москве против «Спартака». Сине-бело-голубые 7 мая примут на стадионе «Санкт-Петербург» грозненский «Терек».

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