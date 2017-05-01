Мирча Луческу: Поле в Томске не соответствует тому, чтобы создавать на нем спектакль

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 26-го тура чемпионата России против «Томи» (2:0).

— Сложная игра получилась. Не совсем хорошее поле было сегодня. Может быть, на хорошем газоне спектакль бы получился более зрелищным и болельщики были бы более довольны. Именно из-за некачественного газона было много потерь. На таком поле проще обороняться, играть в силовой футбол, чем атаковать и пытаться вскрывать плотную оборону соперника.

Первый тайм, пока поле было в более хорошем состоянии, мы создавали много моментов, поймали на контратаке соперника и забил Шатов, сделали много фланговых передач. Во втором тайме поле испортилось и игра проходила совсем по-другому. Во второй половине встречи позволили сопернику провести несколько контратак. Они были, может быть, не такие опасные, но все-таки были. Могли и мы забить еще — были моменты у Дзюбы и Шатова. В целом, очень важные три очка для нас. Впереди четыре важные игры чемпионата.

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— Какое впечатление произвела «Томь» на вас?

— Очень правильная политика их клуба. Петраков выбрал верное направление. Молодые футболисты, играя в конце чемпионата, будут набираться опыта, и это будет для них стимулом, чтобы вернуться сюда в Премьер-лигу. Сейчас ранняя весна, но поле не соответствует тому, чтобы создавать на нем спектакль, от которого бы зрители получали удовольствие. Наверное, над этим компонентом нужно хорошо подумать.

Мы играли в Оренбурге на искусственном поле, и оно было очень хорошее. Возможно, стоит подумать о том, чтобы постелить здесь искусственный газон последнего поколения, который поможет показывать футбол, от которого получат удовольствие футболисты и зрители. На этом же поле больше единоборств, стыков и на таких полях игроки получают больше всего травм, - приводит слова Луческу официальный сайт «Зенита».



Напомним, в матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» в гостях обыграл «Томь» со счетом 2:0. За петербургский клуб отличились Олег Шатов и Мигель Данни.

Подопечные Мирчи Луческу занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ с 52 очками: сине-бело-голубые отстают на восемь очков от «Спартака» и опережают ЦСКА на два балла. Томский клуб расположился на последней строчке, имея в активе 14 очков.

Следующий матч «Томь» проведет 6 мая против «Спартака» в Москве, «Зенит» на следующий день встретится в Петербурге с «Тереком».